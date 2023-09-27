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Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sene de kaldığı yerden devam ediyor. Sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, ligde ve Avrupa'da devam eden başarılı grafiği ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. İşte Galatasaray'dan dikkat çeken o istatistikler....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 13:49 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 13:51
Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

Trendyol Süper Lig'de 6 maçta da yenilgi yüzü görmeyen geçen sezonun şampiyonu Aslan, sezona iyi bir giriş yaptı.

Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

Süper Lig'de 13. sırada bitirdiği 2021-2022 sezonunun arından yönetim, teknik heyet ve kadroda büyük ölçüde değişime giden sarı-kırmızılılar, kısa sürede eski formunu yakalayarak 2022-2023 sezonunda Şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

Galatasaray, şampiyon kadrosunda düzenli ilk 11 forması giyen kiralık golcü Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin bonservisini almaya başardı. Yaz transfer döneminde Wilfiried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Angelino, Ndombele, Davinson Sanchez gibi önemli yıldız futbolcuların bulunduğu 14 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

ASLAN GEÇEN SEZONU GEÇTİ

Akşam'ın haberine göre Galatasaray, şampiyon bitirdiği 2022-2023 sezonuna göre 3 puan fazladan toplamayı başardı.

Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

Okan Buruk'un liderliğinde başladığı 2022-2023 sezonunun ilk 6 mücadelesinde 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 13 puan topladı.

Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

6 MÜSABAKA 16 PUAN

Bu sezon daha iddialı bir giriş yapan Aslan, 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan aldı. Galatasaray, bu rakamlarla ayrıca ilk 6 haftada 16 puan topladığı 2017-2018 sezonundan sonrakien iyi başlangıcını yaptı.

Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

SON 19 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Galatasaray, oynadığı son 19 müsabakada hiç yenilmedi. Son mağlubiyetini geçen sezonun 32. haftadaki oynanan derbide Beşiktaş'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, ondan sonraki 6 lig mücadelesini (biri Hatayspor'a karşı hükmen 3-0 ) kazandı.

Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAYI BAŞARDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme müsabakasını da geride bırakarak adını gruplara yazdırmayı başardı.

Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlamasına rağmen ülke puanı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 2.eleme turundan giriş yapan sarı-kırmızılılar, Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpijia ve Norveç'in Molde takımlarını mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

OKAN BURUK'LA ÇIKTIĞI MÜSABAKALARIN YÜZDE 78'İNDEN GALİBİYETLE AYRILDI

Galatasaray, 49 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı resmi maçların yüzde 78'inden zaferle ayrılmayı başardı.

Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

Totalde 54 maça müsabakaya çıkan Aslan, 42 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşarken, oynadığı 54 resmi maçlarda yüzde 78'lik bir galibiyet oranı tutturdu.

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