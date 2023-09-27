Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

6 MÜSABAKA 16 PUAN

Bu sezon daha iddialı bir giriş yapan Aslan, 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan aldı. Galatasaray, bu rakamlarla ayrıca ilk 6 haftada 16 puan topladığı 2017-2018 sezonundan sonrakien iyi başlangıcını yaptı.