Galatasaray'da büyük değişim! İşte dikkat çeken o istatistikler

Trendyol Süper Lig'de 6 maçta da yenilgi yüzü görmeyen geçen sezonun şampiyonu Aslan, sezona iyi bir giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig'de 6 maçta da yenilgi yüzü görmeyen geçen sezonun şampiyonu Aslan, sezona iyi bir giriş yaptı.
Süper Lig'de 13. sırada bitirdiği 2021-2022 sezonunun arından yönetim, teknik heyet ve kadroda büyük ölçüde değişime giden sarı-kırmızılılar, kısa sürede eski formunu yakalayarak 2022-2023 sezonunda Şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Galatasaray, şampiyon kadrosunda düzenli ilk 11 forması giyen kiralık golcü Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin bonservisini almaya başardı. Yaz transfer döneminde Wilfiried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Angelino, Ndombele, Davinson Sanchez gibi önemli yıldız futbolcuların bulunduğu 14 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi.
ASLAN GEÇEN SEZONU GEÇTİ
Akşam'ın haberine göre Galatasaray, şampiyon bitirdiği 2022-2023 sezonuna göre 3 puan fazladan toplamayı başardı.
Okan Buruk'un liderliğinde başladığı 2022-2023 sezonunun ilk 6 mücadelesinde 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 13 puan topladı.
6 MÜSABAKA 16 PUAN
Bu sezon daha iddialı bir giriş yapan Aslan, 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan aldı. Galatasaray, bu rakamlarla ayrıca ilk 6 haftada 16 puan topladığı 2017-2018 sezonundan sonrakien iyi başlangıcını yaptı.
SON 19 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Galatasaray, oynadığı son 19 müsabakada hiç yenilmedi. Son mağlubiyetini geçen sezonun 32. haftadaki oynanan derbide Beşiktaş'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, ondan sonraki 6 lig mücadelesini (biri Hatayspor'a karşı hükmen 3-0 ) kazandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAYI BAŞARDI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme müsabakasını da geride bırakarak adını gruplara yazdırmayı başardı.
Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlamasına rağmen ülke puanı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 2.eleme turundan giriş yapan sarı-kırmızılılar, Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpijia ve Norveç'in Molde takımlarını mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.
OKAN BURUK'LA ÇIKTIĞI MÜSABAKALARIN YÜZDE 78'İNDEN GALİBİYETLE AYRILDI
Galatasaray, 49 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı resmi maçların yüzde 78'inden zaferle ayrılmayı başardı.
Totalde 54 maça müsabakaya çıkan Aslan, 42 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşarken, oynadığı 54 resmi maçlarda yüzde 78'lik bir galibiyet oranı tutturdu.