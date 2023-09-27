GALATASARAY HABERLERİ - Angelino'dan taraftarı çıldırtan istatistik! İstanbulspor maçında...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılar, bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı mücadelede Icardi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.
3 puanı hanesine yazdıran Aslan, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Öte yandan Galatasaray forması giyen Angelino, İstanbulspor maçındaki rakamlarıyla dikkat çekti.
İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan İspanyol sol bek oyuncusu, 17 kez top kaybı yaptı.
Angelino ayrıca girdiği 5 ikili mücadelede de rakiplerine üstünlük sağlayamadı.
82 kez topla buluşan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, yüzde 84 pas isabet oranı yakaladı.
İspanyol futbolcu, sezon başında Alman ekibi Leipzig'den kiralanmıştı.
Angelino, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.