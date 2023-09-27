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GALATASARAY HABERLERİ - Angelino'dan taraftarı çıldırtan istatistik! İstanbulspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri... Erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini Arjantinli yıldızı Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup ederken sarı-kırmızılı takımın İspanyol beki Angelino, rakamlarıyla taraftarı adeta çıldırttı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 10:54
GALATASARAY HABERLERİ - Angelino'dan taraftarı çıldırtan istatistik! İstanbulspor maçında...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino'dan taraftarı çıldırtan istatistik! İstanbulspor maçında...

Sarı-kırmızılar, bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı mücadelede Icardi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino'dan taraftarı çıldırtan istatistik! İstanbulspor maçında...

3 puanı hanesine yazdıran Aslan, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino'dan taraftarı çıldırtan istatistik! İstanbulspor maçında...

Öte yandan Galatasaray forması giyen Angelino, İstanbulspor maçındaki rakamlarıyla dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino'dan taraftarı çıldırtan istatistik! İstanbulspor maçında...

İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan İspanyol sol bek oyuncusu, 17 kez top kaybı yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino'dan taraftarı çıldırtan istatistik! İstanbulspor maçında...

Angelino ayrıca girdiği 5 ikili mücadelede de rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

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