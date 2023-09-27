Dev maç dışarıda

Aslan geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlamıştı. Fenerbahçe ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşımıştı. İki takımın Süper Kupa maçlarının ne zaman ve nerede oynanacağı belirleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "30 Aralık'ta finali oynatmayı planlıyoruz. Şu an iki ülke kaldı geriye. Suudi Arabistan (Riyad) veya Birleşik Arap Emirlikleri'nde (Abu Dabi) bu final oynanacak. Bu maç Türkiye'de olmayacak. Zaten iki kulübümüz de ek gelir için yurt dışında oynanmasını istiyor" diye konuştu.