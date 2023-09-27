Haberler Galatasaray Dev maç dışarıda

Dev maç dışarıda

Şampiyon G.Saray ile kupayı alan F.Bahçe Süper Kupa finalini yurt dışında oynayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Dev maç dışarıda

Aslan geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlamıştı. Fenerbahçe ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşımıştı. İki takımın Süper Kupa maçlarının ne zaman ve nerede oynanacağı belirleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "30 Aralık'ta finali oynatmayı planlıyoruz. Şu an iki ülke kaldı geriye. Suudi Arabistan (Riyad) veya Birleşik Arap Emirlikleri'nde (Abu Dabi) bu final oynanacak. Bu maç Türkiye'de olmayacak. Zaten iki kulübümüz de ek gelir için yurt dışında oynanmasını istiyor" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika haberi: Torreira'nın görüntüleri olay olmuştu! Olimpiyat Stadı'nda şoke eden gerçek ortaya çıktı
İddianame tamamlandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpasının başrolü Cevheri Güven görüntüleri montajlanmış
Meğer Icardi bunu ilk kez yapmamış!
Alman ekibinden F.Bahçeli isme kanca! 3 maçta izlediler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu açıkladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu?
İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon!
27 Eylül 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ - Beylikdüzü'nde sular ne zaman gelecek? (27 Eylül 2023)
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Eylül 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bornova 1877 Akhisarspor'u devirdi! Bornova 1877 Akhisarspor'u devirdi! 01:48
Toroğlu açıkladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? Toroğlu açıkladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? 01:27
Meğer Icardi bunu ilk kez yapmamış! Meğer Icardi bunu ilk kez yapmamış! 01:27
Bayern Münih farklı turladı! Bayern Münih farklı turladı! 01:01
Bayern Münih farklı turladı! Bayern Münih farklı turladı! 01:00
Fantezi penaltı Fantezi penaltı 00:49
Daha Eski
Ciddiyet ve saygı Ciddiyet ve saygı 00:48
Dev maç dışarıda Dev maç dışarıda 00:47
Bayern’de şok!. Bayern’de şok!. 00:47
Kerem Aktürkoğlu'dan servise devam Kerem Aktürkoğlu'dan servise devam 00:46
Penaltı şovu yarım kaldı Penaltı şovu yarım kaldı 00:44
Tete işi FIFA'da Tete işi FIFA'da 00:43