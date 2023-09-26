Süper Lig'de görülmemiş olay! G.Saray kaçırdığı penaltıyla şaşırttı

İstanbulspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Icardi, 36. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı.

Hakem beyaz noktayı gösterirken, Icardi atış için elindeki topu Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Topun başına geçen kerem soluna pas verdi, İstanbulspor kalecisi sola hamle yaparken ceza sahası içine hızla yönelen Icardi şutunu çekti ancak top direğin yanından dışarı gitti.

İşte o anlar...

TARAFTARLAR ŞAŞIRDI OKAN BURUK'UN MORALİ BOZULDU

Böylesine net bir pozisyonda golün kaçması sadece sarı kırmızılı taraftarları şaşırtmadı, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da moralini oldukça bozdu.

Kaçan gol sonrası Buruk'un hali ekranlara böyle yansıdı...