Haberler Galatasaray Süper Lig'de görülmemiş olay! G.Saray kaçırdığı penaltıyla şaşırttı

Süper Lig'de görülmemiş olay! G.Saray kaçırdığı penaltıyla şaşırttı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'un konuğu oldu. Maçın 37. dakikasında penaltı kazanan sarı kırmızılı ekip uyguladığı penaltı organizasyonuyla dikkat çekerken kaçan gol izleyenleri şaşırttı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 20:56 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 21:04
Süper Lig'de görülmemiş olay! G.Saray kaçırdığı penaltıyla şaşırttı

İstanbulspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Icardi, 36. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı.

Hakem beyaz noktayı gösterirken, Icardi atış için elindeki topu Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Topun başına geçen kerem soluna pas verdi, İstanbulspor kalecisi sola hamle yaparken ceza sahası içine hızla yönelen Icardi şutunu çekti ancak top direğin yanından dışarı gitti.

İşte o anlar...

TARAFTARLAR ŞAŞIRDI OKAN BURUK'UN MORALİ BOZULDU

Böylesine net bir pozisyonda golün kaçması sadece sarı kırmızılı taraftarları şaşırtmadı, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da moralini oldukça bozdu.

Kaçan gol sonrası Buruk'un hali ekranlara böyle yansıdı...

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