Olimpiyat Stadı'nda dikkat çeken görüntüler: Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları...

Olimpiyat Stadı'nda Süper Lig 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, futbolcuların elleri, formaları, saçlarının yeşile boyandığı görüldü.
Olimpiyat Stadı'nda Süper Lig 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, futbolcuların elleri, formaları, saçlarının yeşile boyandığı görüldü.
Dikkat çeken bu görüntüler sonrası yeşil boyanın nedeni ortaya çıktı.
3 ay önce Şampiyonlar Ligi finali oynanan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, zemindeki bozulmanın belli olmaması adına çimlerin yeşil gıda boyasıyla boyandığı öğrenildi.
Maç sırasında konuyla ilgili bilgi veren yayıncı kuruluş muhabiri, ise "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yanan çimler, makyajlama çalışması nedeniyle gıda boyasıyla yeşile boyandı" ifadelerini kullandı.
.