Haberler Galatasaray Olimpiyat Stadı'nda dikkat çeken görüntüler: Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları...

Olimpiyat Stadı'nda dikkat çeken görüntüler: Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray'da maça beyaz formayla çıkan sarı kırmızılı takımın futbolcularının saçlarındaki, ellerindeki ve formalarındaki yeşil boyanın nedeni belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 21:41
Olimpiyat Stadı'nda dikkat çeken görüntüler: Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları...

Olimpiyat Stadı'nda Süper Lig 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, futbolcuların elleri, formaları, saçlarının yeşile boyandığı görüldü.

Olimpiyat Stadı'nda dikkat çeken görüntüler: Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları...

Dikkat çeken bu görüntüler sonrası yeşil boyanın nedeni ortaya çıktı.

Olimpiyat Stadı'nda dikkat çeken görüntüler: Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları...

3 ay önce Şampiyonlar Ligi finali oynanan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, zemindeki bozulmanın belli olmaması adına çimlerin yeşil gıda boyasıyla boyandığı öğrenildi.

Olimpiyat Stadı'nda dikkat çeken görüntüler: Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları...

Maç sırasında konuyla ilgili bilgi veren yayıncı kuruluş muhabiri, ise "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yanan çimler, makyajlama çalışması nedeniyle gıda boyasıyla yeşile boyandı" ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Stadı'nda dikkat çeken görüntüler: Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları...

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