Haberler Galatasaray Okan Buruk açıkladı! Hakim Ziyech neden yok?

Okan Buruk açıkladı! Hakim Ziyech neden yok?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Hakim Ziyech'in kadroda olmama nedeni hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 19:30 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 19:33
Okan Buruk açıkladı! Hakim Ziyech neden yok?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in kadroda olmama nedenini duyurdu.

İşte o sözler...

"Her maç çok önemli. İstanbulspor, oynamaya çalışan bir takım. Teknik direktör değişikliği oldu. Bizim düşüncelerimiz daha farklıydı. Bu değişimle birlikte 3 oyuncu değişti. Onları oyun içerisinde göreceğiz. Ne yaptıklarını göreceğiz. Ama biz Galatasaray gibi oynamaya çalışacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ama bu ligde her takımın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz."

"ZIYECH'İ DİNLENDİRMEK İSTEDİK"

"Hakim Ziyech'in çok önemli bir şeyi yok ama dinlendirmek istedik."

"OYUN FELSEFEMİZ AYNI"

Oyun felsefemiz aynı. Bugün için ne kadar değişiklik olsa da, 2 hafta öncenin birçok maçına çıkan dizilişimiz var. Nelsson'un eşi doğum yaptı. O da bugün kulübede. İhtiyaç olduğunda oynayabilecek durumda. Kaan ve Abdülkerim ilk defa bir arada oynayacak.

Kendi oyun felsefemizi sahaya koyayacağız. Olimpiyat Stadı'nın atmosferi zordur. Bununla ilgili de oyunculara uyarılarımızı yaptık. Kazanmamız gerekiyor dediğim gibi. Süper Lig çok önemli. Kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de zor maçlara çıkacağız. 3 gün de bir olsa da kazanmamız gerekiyor. Hedef kazanmak.

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