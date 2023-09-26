Haberler Galatasaray Mauro Icardi bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı!

Mauro Icardi bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı!

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız forveti Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı. Icardi bu gollerin 7’sini Süper Lig’de, 3’ünü Avrupa kupalarında fileleri havalandırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 22:21
Mauro Icardi bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı!

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Galatasaray'ın deplasmanda İstanbulspor ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 42. dakikasında ceza sahası içinde topu alan Icardi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 7. gol sevincini yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 3 golüyle beraber toplamdaki gol sayısını da 10'a çıkardı.

Mauro Icardi ayrıca 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun paslaşarak kullandığı penaltıda topu dışarı attı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.

DİĞER
SON DAKİKA | İstanbulspor-Galatasaray maçında tüm dünyanın konuşacağı pozisyon! Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi öyle bir şey yaptı ki...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray'da 2 ayrılık birden gerçekleşecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Hulk paylaşımı! Torreira...
Okan Buruk'tan penaltı yorumu: Saygı duyuyorum!
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 🌹
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🌹
Mevlid Kandili duaları, ibadetleri ve namazı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lucas Torreira: Yorgun gözükmüş olabilirim ama... Lucas Torreira: Yorgun gözükmüş olabilirim ama... 22:13
Karşıyaka - Bergama Sportif maçı saat kaçta? Karşıyaka - Bergama Sportif maçı saat kaçta? 22:08
Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor maçı saat kaçta? Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor maçı saat kaçta? 22:00
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:58
Silivrispor - Ergene Velimeşe maçı saat kaçta? Silivrispor - Ergene Velimeşe maçı saat kaçta? 21:57
Icardi atıyor G.Saray kazanıyor! Icardi atıyor G.Saray kazanıyor! 21:55
Daha Eski
Sultanbeyli Belediyespor - Küçükçekmece Sinop SK maçı saat kaçta? Sultanbeyli Belediyespor - Küçükçekmece Sinop SK maçı saat kaçta? 21:53
Sapanca Gençlikspor - Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Sapanca Gençlikspor - Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 21:49
Gölcükspor - Bartınspor maçı saat kaçta? Gölcükspor - Bartınspor maçı saat kaçta? 21:45
Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlikspor maçı saat kaçta? Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlikspor maçı saat kaçta? 21:42
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! İşte o anlar Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! İşte o anlar 21:42
Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları... Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları... 21:41