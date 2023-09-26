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İstanbulspor - Galatasaray maçı sonrası Lucas Torreira: Yorgun gözükmüş olabilirim ama...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 22:13 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 22:22
İstanbulspor - Galatasaray maçı sonrası Lucas Torreira: Yorgun gözükmüş olabilirim ama...

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Biraz yorgun gözüktüğünün farkında olan Torreira, "Elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

İşte o sözler...

"Çok mutluyum. Zor maçlar oluyor, üst üste maçlar oluyor. Birçok dakika oynamamız gerekiyor. Maçlar arasında da çok çalışıyoruz. En üst seviyede devam etmeliyiz ligde. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmalıyız. Bugün biraz yorgun gözükmüş olabilirim ama sebebi dediğim şeyler. Yine de elimden geleni yapıyorum."

"POLEMİK YARATMAK İSTEMİYORUM"

"Maç önünde Hulk benzetmesi aklıma gelmişti. Çok polemik yaratmak istemiyorum. Lig çok mücadeleci ve kaliteli bir lig. Zeminin, sahaların daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Benim geldiğim yerde de sahalar çok iyi değildir. Biz orada keyif almaya çalışırız. Taraftar gelmiş, destek oluyordur. Hep birlikte keyfini çıkarmaya çalışırız. En önemlisi de budur."

"OYUNCULARIMIZ ÇOK KALİTELİ"

"Çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor ama geniş bir kadromuz var, oyuncularımız çok kaliteli. Yeni gelen arkadaşlarımızla birbirimize alışıyoruz, arkadaşlarımız hocamız da alışıyor. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Milli araya kadar bu tempoda devam etmemiz gerekecek. Geçen sene şampiyon olurken de böyle çalışıyorduk. Bu formaya gereken saygıyı göstermeye çalışıyoruz.

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