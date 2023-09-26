İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI | İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 6. haftada İstanbulspor - Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak sarı kırmızılılardan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, İstanbulspor maçının tarihinden sonra transfer olduğu için müsabakada forma giyemeyecek. Normal şartlarda 3. hafta oynanması gereken müsabaka UEFA organizasyonlarının sıkışık fikstür yaratması sebebiyle ertelenmişti. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Galatasaray maçı 26 Eylül Salı günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı canlı takip etmek için tıklayın.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

47. RANDEVU

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan müsabakaları Galatasaray, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

SON 18 RESMİ MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 18 mücadelede yenilmedi. Cimbom, geride kalan 18 maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

SÜPER LİG'DEKİ SON 4 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri, ligin ilk haftasına Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarından 3 puanla ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 3 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan 5 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü. Aslan, Gaziantep FK'yı 3-0, Başakşehir'i de 2-1 mağlup ederken, Kayserispor ile de golsüz berabere kaldı.

MAURO ICARDİ BU SEZON 9 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, bu sezon ligde 6 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, ayrıca Süper Lig'de 11'de oynadığı son 12 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Icardi, ligde attığı 6 golle, krallık yarışında zirvede yer alıyor.

NDOMBELE VE SANCHEZ OYNAYAMAYACAK

Galatasaray, İstanbulspor ile oynayacağı erteleme maçında Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'den yararlanamayacak. İki futbolcu maç tarihinden sonra transfer edildiği için TFF Futbol Müsabaka Talimatı gereği kadroya yazılamayacak.

Başakşehir müsabakasında sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan Kazımcan Karataş da İstanbulspor ile oynanacak mücadelede yer alamayacak.

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 3. KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar hepsi şu anki takımlarında olmak üzere resmi maçlarda 2 kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon oynanan bu müsabakalarda Okan Buruk 2 maçtan da sahadan galip ayrıldı. Buruk'un ekibi 4 gol sevinci yaşarken, Tekke'nin takımı ise 1 gol attı.

İSTANBULSPOR BU SEZON 3 PUAN ALAMADI

İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'de henüz 3 puanla tanışamadı. Ligde 2 maçı eksik olan sarı-siyahlılar, Konyaspor ve Kayserispor ile berabere kalırken, Başakşehir ve Gaziantep FK'ya ise kaybetti. İstanbul ekibinin, Samunspor maçı yoğun yağıştan dolayı ertelenmişti.