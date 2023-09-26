Haberler Galatasaray İstanbulspor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom 3 puanı tek golle aldı!

İstanbulspor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom 3 puanı tek golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Icardi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 21:56 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 22:19
İstanbulspor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom 3 puanı tek golle aldı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü 42. dakikada Mauro Icardi attı.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde puanını 16'ya çıkartırken, İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, maç sonunda tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Sacha Boey çektirdi.

LİGDE GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra, sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

SON 19 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDİ DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansına İstanbulspor karşısında da devam etti.

Karşılaşmada Galatasaray'ın tek golünü atan Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.

PASLAŞILARAK KULLANILAN PENALTIDAN YARARLANAMADI

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısında kazandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Ceza sahasında Okan Erdoğan'ın Mauro Icardi'ye yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltı atışında, topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti.

Maçın 37. dakikasında kullanılan penaltı atışında Kerem Aktürkoğlu, topu hemen soluna bıraktı. Geriden gelen Icardi, uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta attı.

ÇİMLERİN MAKYAJLANMASI İÇİN KULLANILAN BOYA, FUTBOLCULARIN ÜSTÜNE BULAŞTI

Karşılaşmanın oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zeminindeki çimlerin makyajlanması için kullanılan yeşil boya, futbolcuların üstüne bulaştı.

Saha zemininde yanan çimlerin makyajlanması için gıda boyası kullanıldığı belirtilirken, maçta beyaz forma giyen Galatasaraylı bazı futbolcuların üstlerinde büyük yeşil lekelerin oluştuğu görüldü.

Karşılaşmada bazı futbolcuların da elleri, yüzleri ve saçları yeşile boyandı.

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