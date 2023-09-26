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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan kaçan penaltı yorumu: Saygı duyuyorum!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Icardi'nin golüyle 1-0 galip gelerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 22:35 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 22:45
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan kaçan penaltı yorumu: Saygı duyuyorum!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının kapanış karşılaşmasında Galatasaray Icardi'nin golüyle İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Teknik direktör Okan Buruk maç sonu galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ;

Okan Buruk: "Çok hızlı başladık, 1-2-4-6. dakikalar... Çok kolay rakip kaleye gittik. Sonlandırmada büyük bir problem yaşadık. Rakip kale çevresine gittiğimizde son paslar, şutlar, ortaları iyi yapabilsek çok gol bulurduk. Günün sonunda 1-0 galibiyet ama daha farklı bitebilirdi. Bir yandan bunu istiyoruz. Maçın sonunda da her şey olabilir. Rakip gelir, gol olur. İkinci yarı başında rakibe tehlikeli fırsatlar verdik ama onun dışında maçın hakimi bizdik. Maçı daha erken bitirsek, 2-3'ü bulsak bizim için de farklı olacaktı." ifadelerini kullandı.

"SAYGI DUYUYORUM"

Kaçan penaltıyı yorumlayan Buruk, "Penaltıyı uzun zamandır kendi aralarında konuşuyorlardı. Bugün denediler. Penaltı kaçabilir. Oyuncuların aldığı sorumluluğa saygı duyuyorum. Belki direkt vursa da kaçacaktı. Belki maç 0-0 olduğu için hepimize farklı geliyor. Ama kendilerine bir özgüvenleri var, özellikle Icardi'nin. Daha önce bunu yapmıştı. Daha önce bunu yaptığı için tekrarlamak istedi. Oyuncularımın yanındayım. Hiç önemli değil." dedi.

"KEŞKE DİNLENDİRSEYDİK"

Rotasyon hakkında konuşan Okan Buruk, "Demin soyunma odasında onu konuşuyorduk; keşke Sacha Boey'i dinlendirseydik. 2-3'ü bulabilseydik Sacha Boey'i dinlendirecektik. Sacha, oynamayı ve antrenman yapmayı çok seviyor. Takıma müthiş enerji veriyor. Kazandığı ikili mücadeleler, maç içinde takımın direncini artırıyor. İyi bir profesyonel, iyi bir insan. Hep çalışıyor, kendini hazır tutuyor. Sacha çok önemli biri. Tabii ki savunmacı farklı oluyor ama Sacha savunma oyunculuğu dışında da geçen maçta attığı gol önemliydi. Bugün gol de atabilirdi, asistler de yapabilirdi. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynuyor. Sacha gibi biri bizimle olduğu için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

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