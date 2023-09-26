GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan: Bugün Abdülkerim ile bana iş düşmedi!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan karşılaşma sonrası konuştu. Kazandıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kaan Ayhan "Öncelikle şu cümleyle başlayayım. Arka arkaya oynanan maçlarda en önemlisi kazanmak, bunu bugün başardık. Bazı pozisyonlarda özellikle atamadığımız gollerden dolayı sonlara doğru heyecanlandı bir maç. İstanbulspor için de bir umut oldu" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zeminiyle ilgili de eleştirilerde bulunan Kaan Ayhan şunları söyledi:

"En zor maçlar belki de bunlar. Zemin de lehimize değildi. Çok şükür kazandık. Sonraki maçlarda da umarım 3 puanlar alırız. Geçen sezon biz Abdülkerim ile 2-3 maç oynadık. Maalesef o maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Bugün iyiydik. Rakibin oynayış tarzı itibarıyla bize uygundu ama böyle maçlar savunmacılar için zordur. Yüzde yüz konsantre olmak zorundasınız ama oyun içinde değilsiniz. Öbür takım arkadaşlarımla beraber konsantrasyon zaten yüzde 100 seviyedeydi. Herkesi tebrik ediyorum. Böyle devam etmek istiyoruz."