Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan: Bugün Abdülkerim ile bana iş düşmedi!

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan: Bugün Abdülkerim ile bana iş düşmedi!

Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan karşılaşma sonrası konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 22:25 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 22:31
GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan: Bugün Abdülkerim ile bana iş düşmedi!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan karşılaşma sonrası konuştu. Kazandıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kaan Ayhan "Öncelikle şu cümleyle başlayayım. Arka arkaya oynanan maçlarda en önemlisi kazanmak, bunu bugün başardık. Bazı pozisyonlarda özellikle atamadığımız gollerden dolayı sonlara doğru heyecanlandı bir maç. İstanbulspor için de bir umut oldu" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zeminiyle ilgili de eleştirilerde bulunan Kaan Ayhan şunları söyledi:

"En zor maçlar belki de bunlar. Zemin de lehimize değildi. Çok şükür kazandık. Sonraki maçlarda da umarım 3 puanlar alırız. Geçen sezon biz Abdülkerim ile 2-3 maç oynadık. Maalesef o maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Bugün iyiydik. Rakibin oynayış tarzı itibarıyla bize uygundu ama böyle maçlar savunmacılar için zordur. Yüzde yüz konsantre olmak zorundasınız ama oyun içinde değilsiniz. Öbür takım arkadaşlarımla beraber konsantrasyon zaten yüzde 100 seviyedeydi. Herkesi tebrik ediyorum. Böyle devam etmek istiyoruz."

DİĞER
Şarkıcı Özgün’den dikkat çeken açıklamalar! Ediz doğduğunda 'niye ben' diye sordum! Sonra kendimden çok utandım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray'da 2 ayrılık birden gerçekleşecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Hulk paylaşımı! Torreira...
Okan Buruk'tan penaltı yorumu: Saygı duyuyorum!
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 🌹
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🌹
Mevlid Kandili duaları, ibadetleri ve namazı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lucas Torreira: Yorgun gözükmüş olabilirim ama... Lucas Torreira: Yorgun gözükmüş olabilirim ama... 22:13
Karşıyaka - Bergama Sportif maçı saat kaçta? Karşıyaka - Bergama Sportif maçı saat kaçta? 22:08
Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor maçı saat kaçta? Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor maçı saat kaçta? 22:00
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:58
Silivrispor - Ergene Velimeşe maçı saat kaçta? Silivrispor - Ergene Velimeşe maçı saat kaçta? 21:57
Icardi atıyor G.Saray kazanıyor! Icardi atıyor G.Saray kazanıyor! 21:55
Daha Eski
Sultanbeyli Belediyespor - Küçükçekmece Sinop SK maçı saat kaçta? Sultanbeyli Belediyespor - Küçükçekmece Sinop SK maçı saat kaçta? 21:53
Sapanca Gençlikspor - Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Sapanca Gençlikspor - Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 21:49
Gölcükspor - Bartınspor maçı saat kaçta? Gölcükspor - Bartınspor maçı saat kaçta? 21:45
Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlikspor maçı saat kaçta? Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlikspor maçı saat kaçta? 21:42
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! İşte o anlar Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! İşte o anlar 21:42
Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları... Oyuncular yeşile boyandı! Saçları, elleri, formaları... 21:41