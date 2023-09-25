Hem saha içinde hem de saha dışında Icardimania! Herkes ona hayran

Kilolu dediler, hazır değil dediler, koşamıyor dediler, kötü yaşıyor dediler, burada top oynamaz dediler... Mauro İcardi, Türkiye'ye adım attığı ilk günden beri sahada golleri ve futbol aklı, saha dışında tavırlarıyla 7'den 70'e herkesi kendine hayran bıraktırdı.
Geçen sezon Aslan'ın kazandığı şampiyonlukta başrolü oynayan 30 yaşındaki süper yıldız bu yıla da müthiş başladı. Arka arkaya 11'de çıktığı 12 maçta fileleri sarsarak Burak Yılmaz'a ait rekoru tarihe gömen İcardi saha dışında da tam bir ikon. Özellikle küçük çocuklar ona hayran.
DOĞAL BİR LİDER
Mauro Icardi sahaya çıktığı andan itibaren herkesi etkisi altına alıyor. Başakşehir maçında savunmayı üzerine çekerek Hakim Ziyech'in boşa çıkmasını sağladı. Faslı yıldız da golü bu şekilde attı.