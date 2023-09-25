Haberler Galatasaray Hem saha içinde hem de saha dışında Icardimania! Herkes ona hayran

Hem saha içinde hem de saha dışında Icardimania! Herkes ona hayran

Arjantinli yıldız hem saha içinde hem de saha dışında tam bir ikon. Golleriyle, aile babalığıyla bir nesil onun peşinden koşuyor. Çocuklar ona hayran. Galatasaraylılar İcardi'ye sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Hem saha içinde hem de saha dışında Icardimania! Herkes ona hayran

Kilolu dediler, hazır değil dediler, koşamıyor dediler, kötü yaşıyor dediler, burada top oynamaz dediler... Mauro İcardi, Türkiye'ye adım attığı ilk günden beri sahada golleri ve futbol aklı, saha dışında tavırlarıyla 7'den 70'e herkesi kendine hayran bıraktırdı.

Hem saha içinde hem de saha dışında Icardimania! Herkes ona hayran

Geçen sezon Aslan'ın kazandığı şampiyonlukta başrolü oynayan 30 yaşındaki süper yıldız bu yıla da müthiş başladı. Arka arkaya 11'de çıktığı 12 maçta fileleri sarsarak Burak Yılmaz'a ait rekoru tarihe gömen İcardi saha dışında da tam bir ikon. Özellikle küçük çocuklar ona hayran.

Hem saha içinde hem de saha dışında Icardimania! Herkes ona hayran

DOĞAL BİR LİDER
Mauro Icardi sahaya çıktığı andan itibaren herkesi etkisi altına alıyor. Başakşehir maçında savunmayı üzerine çekerek Hakim Ziyech'in boşa çıkmasını sağladı. Faslı yıldız da golü bu şekilde attı.

Hem saha içinde hem de saha dışında Icardimania! Herkes ona hayran

Transfer döneminde Galatasaray'a katılan süper yıldızlara "Öncelik biz değil takım" mesajı veren 30 yaşındaki futbolcu saha içi uyarılarıyla da onları yönlendiriyor.

Hem saha içinde hem de saha dışında Icardimania! Herkes ona hayran

Galatasaray taraftarı da böyle bir dünya yıldızına sahip olmanın keyfini sürüyor. Arjantinli süper yıldız, sarı-kırmızılı formayla 35 maça çıktı. 31 defa fileleri havalandırdı. 9 da asist yaptı.

Hem saha içinde hem de saha dışında Icardimania! Herkes ona hayran

ÖZEL İZİN VERİLECEK
Cimbom'un yıldızı Mauro İcardi, ayak bileğinde ve belinde ağrılarla oynuyor. Buna rağmen takımı yalnız bırakmayarak gollerini sıralıyor. Fedakarlık yaparak sahaya çıkan Arjantinli yıldıza, ekim ayıdaki milli arada ekstra izin verilecek.

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