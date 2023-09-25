Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Süper Lig devlerinden Galatasaray, yeni sezonda 3 kulvarda mücadele ediyor.
Süper Lig devlerinden Galatasaray, yeni sezonda 3 kulvarda mücadele ediyor.
Sarı-kırmızılılar, kısa bir süre önce Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı sahasında konuk etmişti.
Cimbom, bu mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Aslan bu maçın ardından ise son olarak Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Aslan, böylece ligde 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış oldu.
Öte yandan Cimbom'da oynanan son maçlarda yeni transferlerin performansı büyük bir ilgiyle takip edildi.
OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİRDİ
Galatasaray'ın yeni yıldızı Tete, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanan mücadelede 1 gol ve 1 asist katkısıyla takımının 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik skorla ayrılmasında en kilit isim oldu.
Yıldız isim son olarak ise Galatasaray'ın, Başakşehir'i mağlup ettiği maçta bir kez daha performansıyla alkış aldı.
Brezilyalı futbolcu, Başakşehir mücadelesinde de Ziyech'in fileleri sarstığı vuruşta pası veren isimdi.
Okan Buruk'un bu performansı nedeniyle futbolcuyu İstanbulspor karşısında da 11'de kullanmayı düşündüğü öğrenildi.
Sarı-kırmızılılarda İstanbulspor maçı öncesi Buruk'un yapacağı diğer hamleler merakla takip ediliyor.