Haberler Galatasaray Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Galatasaray'da, İstanbulspor maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmzılılarda yeni transferlerden o yıldızın gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girdiği ve ilk 11'deki yerini garantilediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 10:46 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 10:49
Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Süper Lig devlerinden Galatasaray, yeni sezonda 3 kulvarda mücadele ediyor.

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Sarı-kırmızılılar, kısa bir süre önce Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı sahasında konuk etmişti.

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Cimbom, bu mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Aslan bu maçın ardından ise son olarak Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Aslan, böylece ligde 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış oldu.

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Öte yandan Cimbom'da oynanan son maçlarda yeni transferlerin performansı büyük bir ilgiyle takip edildi.

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİRDİ

Galatasaray'ın yeni yıldızı Tete, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanan mücadelede 1 gol ve 1 asist katkısıyla takımının 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik skorla ayrılmasında en kilit isim oldu.

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Yıldız isim son olarak ise Galatasaray'ın, Başakşehir'i mağlup ettiği maçta bir kez daha performansıyla alkış aldı.

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Brezilyalı futbolcu, Başakşehir mücadelesinde de Ziyech'in fileleri sarstığı vuruşta pası veren isimdi.

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Okan Buruk'un bu performansı nedeniyle futbolcuyu İstanbulspor karşısında da 11'de kullanmayı düşündüğü öğrenildi.

Gelir gelmez Okan Buruk'un göz bebeği oldu! Galatasaray'da yıldız ismin ilk 11'deki yeri garanti

Sarı-kırmızılılarda İstanbulspor maçı öncesi Buruk'un yapacağı diğer hamleler merakla takip ediliyor.

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