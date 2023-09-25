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Galatasaray'dan flaş karar! Fernando Muslera...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hafta içerisinde Trendyol Süper Lig'de iki maça çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Kopenhag ve Başakşehir maçlarında yediği gollerle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 10:13 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 10:13
Galatasaray'dan flaş karar! Fernando Muslera...

Galatasaray bu sonuçla puanını 13'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray'dan flaş karar! Fernando Muslera...

Bu sezonki 5. yenilgisini alan Başakşehir ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray'dan flaş karar! Fernando Muslera...

Ligde üst üste 4. maçını kazanan Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'dan flaş karar! Fernando Muslera...

Uruguaylı kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanan maçta yediği gollerle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Galatasaray'dan flaş karar! Fernando Muslera...

Tecrübeli file bekçisi, Başakşehir maçında yediği golle de sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray'dan flaş karar! Fernando Muslera...

OKAN BURUK ÖĞRENCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Milliyet'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk, Fernando Muslera ile toplantı gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan flaş karar! Fernando Muslera...

TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Morali bozuk olduğu belirtilen Fernando Muslera'ya Okan Buruk'un yanı sıra takım arkadaşlarının da destek olduğu haber detayında yer aldı.

Galatasaray'dan flaş karar! Fernando Muslera...

Cimbom'da önce Kopenhag sonra da Başakşehir maçlarında kalesinde beklenmedik goller gören Fernando Muslera ile ilgili flaş bir karar alındı.

Galatasaray'dan flaş karar! Fernando Muslera...

KALEYİ GÜNAY DEVRALABİLİR

Okan Buruk'un İstanbulspor ile oynanacak mücadelede Günay Güvenç'e şans vererek, Uruguaylı eldiveni dinlendirme düşüncesi olduğu öğrenildi.

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