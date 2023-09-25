Galatasaray'dan flaş karar! Fernando Muslera...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Hakim Ziyech ve Mauro Icardi (p) kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 13'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.
Bu sezonki 5. yenilgisini alan Başakşehir ise 3 puanda kaldı.
Ligde üst üste 4. maçını kazanan Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Fernando Muslera oldu.
Uruguaylı kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanan maçta yediği gollerle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Tecrübeli file bekçisi, Başakşehir maçında yediği golle de sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
OKAN BURUK ÖĞRENCİSİYLE GÖRÜŞTÜ
Milliyet'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk, Fernando Muslera ile toplantı gerçekleştirdi.
TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK
Morali bozuk olduğu belirtilen Fernando Muslera'ya Okan Buruk'un yanı sıra takım arkadaşlarının da destek olduğu haber detayında yer aldı.
Cimbom'da önce Kopenhag sonra da Başakşehir maçlarında kalesinde beklenmedik goller gören Fernando Muslera ile ilgili flaş bir karar alındı.
KALEYİ GÜNAY DEVRALABİLİR
Okan Buruk'un İstanbulspor ile oynanacak mücadelede Günay Güvenç'e şans vererek, Uruguaylı eldiveni dinlendirme düşüncesi olduğu öğrenildi.
Ancak Muslera sakat veya cezalı olmadığı her maçta oynamak istiyor.
Kalede kimin olacağı maç günü netleşecek.