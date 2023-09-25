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Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Flaş gerçek ortaya çıktı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi son olarak Başakşehir ağlarını havalandırdı. Futbolcu bu golle beraber ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim olmayı başardı. Yıldız isimle ilgili flaş gerçek ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 11:44
Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Flaş gerçek ortaya çıktı

Galatasaray son olarak ligin 6. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Flaş gerçek ortaya çıktı

Bu mücadeleden sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Flaş gerçek ortaya çıktı

Karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünü penaltıdan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Flaş gerçek ortaya çıktı

Icardi bu golle ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim olmayı başardı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Flaş gerçek ortaya çıktı

Arjantinli futbolcu bu anlamda futbolseverlerden bir kez daha alkış aldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Flaş gerçek ortaya çıktı

Son olarak ise Icardi ile ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Flaş gerçek ortaya çıktı

SAKATLIĞINA RAĞMEN OYNADI!

Futbolcunun ayak bileğinde ciddi ağrılar yaşadığı aktarıldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Flaş gerçek ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre Icardi'nin Molde ve Gaziantep FK maçında sakatlık yaşamasına rağmen takımdan ayrı kalmak istemediği öğrenildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Flaş gerçek ortaya çıktı

Tangocu'ya ekim ayında oynanacak milli arada hem fazladan izin verileceği hem de iyileşme prorgramı uygulanacağı belirtiliyor.

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