Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Flaş gerçek ortaya çıktı

Galatasaray son olarak ligin 6. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray son olarak ligin 6. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Bu mücadeleden sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünü penaltıdan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.
Icardi bu golle ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim olmayı başardı.
Arjantinli futbolcu bu anlamda futbolseverlerden bir kez daha alkış aldı.
Son olarak ise Icardi ile ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı.
SAKATLIĞINA RAĞMEN OYNADI!
Futbolcunun ayak bileğinde ciddi ağrılar yaşadığı aktarıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Icardi'nin Molde ve Gaziantep FK maçında sakatlık yaşamasına rağmen takımdan ayrı kalmak istemediği öğrenildi.
Tangocu'ya ekim ayında oynanacak milli arada hem fazladan izin verileceği hem de iyileşme prorgramı uygulanacağı belirtiliyor.
Bu anlamda Mauro Icardi ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.