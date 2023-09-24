Yenilmez armada

Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek moral buldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Kopenhag'la berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki çıkışını sürdürdü. Aslında Galatasaray maça çok iyi başlayamadı. Başakşehir, yorgun olan rakibini sıkıştırırken 26. dakikada Karzev'in ceza sahası dışından şutunda Abdülkerim'in ayak koyduğu top yükseklik kazandı. Üst direğe çarparak kornere çıktı. Hücumda çoğalmakta zorlanan konuk ekip, 43. dakikada Ziyech'in şık vuruşuyla öne geçti. Uzatma anlarında Oliveira'nın kafası direkten döndü.

KEREM AKTÜRKOĞLU PENALTI KAZANDIRDI

48'de Kerem ceza alanında yerde kaldı, Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. İcardi beyaz noktada hata yapmadı ve farkı 2'ye çıkarttı. 64'te ise sahneye Galatasaray'ın, Başakşehir'e kiralık verdiği Leo Dubois çıktı. Fransız yıldız pas, şut karışımı vuruşu sonrasında Muslera'nın da hatasıyla golü buldu: 2-1. Bu maçın skorunu belirleyen gol oldu. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Ayrıca yenilmezlik serisi de 18 oldu. Son yenilgisini geçen sezon yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 15 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Bu sezon Süper Lig'de 13 puan toplayan Galatasaray (4G 1B), ilk beş maç itibarıyla daha yüksek bir puana en son 2009/10'da (15 puan) ulaştı.

İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de Nisan 2008-Ekim 2010'dan (3G) bu yana bu deplasmanda ilk kez üst üste iki galibiyet aldı.

ZIYECH AÇILIŞI YAPTI

Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevincini yaşadı. Müsabakanın 43. dakikasında sağ kanattan Tete'nin pasında ceza yayı içinde topu alan Ziyech şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Geçtiğimiz haftada da Samsunspor maçında asist yapan Faslı futbolcu, 63. dakikasında yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.

Hakim Ziyech, Mostafa Mohamed'den (3 maç; Şubat 2021) bu yana Galatasaray formasıyla ilk iki Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan ilk oyuncu oldu (1 gol & 1 asist).

NELSSON HASTANEDE

Nelsson, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı. Danimarkalı futbolcunun, hamile olan kız arkadaşının yanına hastaneye gittiği açıklanırken Okan Buruk bu durumla ilgili, "Nelsson'un kız arkadaşının ağrıları oldu, hastaneye gitti. Orada olmak istedi. Zaten yedek olacaktı, bu yüzden kadroya almadık" dedi.

BURUK'TAN REVİZYON

Tecrübelı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilk 11'de çıkan 5 ismi kenara çekti. Buruk; Başakşehir karşısında Victor Nelsson, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Tete ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

LEO DUBOIS PARLIYOR

Başakşehır'ın transfer döneminin son günü Galatasaray'dan kiraladığı Leo Dubois, eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Dubois, Başakşehir'le ilk maçına geçtiğimiz hafta oynanan İstabulspor mücadelesinde çıkmış ve Pelkas'ın attığı golde pasın veren isim olmuştu. Dün akşam da turuncu-lacivertli takımın tek golünü atan isim oldu.

TARAFTARDAN ÖZEL DESTEK

Galatasaray taraftarları, Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarına destek sağladı. Kopenhag maçında gösterdikleri performansla eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu ve Fernando Muslera, özel olarak tribüne çağrıldı.

AĞLAYARAK ÇIKTI

Teknik Direktör Okan Buruk, Angelino'yu keserek Kazımcan Karataş'ı sahaya sürdü. Süper Lig'de bu sezon ilk kez 11'de şans bulan genç futbolcu, Başakşehir maçının 26. dakikasında Eden Karzev ile girdiği ikili mücadele sonrasında yer kaldı. Sağlık ekibinin saha içindeki müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen 20 yaşındaki Kazımcan gözyaşları içinde soyunma odasına gitti. 29. dakikada oyuna Kaan Ayhan dahil oldu.

ATAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Başakşehır'ın başında ilk iç saha maçına çıkan Çağdaş Atan, İstanbulspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Atan, Cemali Sertel, Deniz Türüç ve Dimitrios Pelkas'ın yerine, Leo Dubois, Dennis ve kart cezası sona eren Ousseynou Ba'ya ilk 11'de görev verdi.

YENİ RAKİP İSTANBULSPOR

Üst üste maçlar oynayan Galatasaray'ın lig maratonu salı günü İstanbulspor ile devam edecek. Üç-dört günde bir maça çıkan sarı-kırmızılı ekip ardından da hafta sonunda Ankaragücü'nü konuk edecek.