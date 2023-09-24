Rekortmen Icardi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray deplasmanda Başakşehir engelini de aşmayı başardı. Bu sezon Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor'a takılan Cimbom, aynı hocayı Başakşehir karşısında yine karşısında buldu. Ancak o maçta sonradan oyuna giren Mauro İcardi dün direkt 11'deydi. Sezona fırtına gibi giren Arjantinli yıldız Trabzonspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında 2'şer gol kaydetmişti. Samsunspor'a 1 gol atan Aslan dün Başakşehir'i de boş geçmedi. İkinci devrede kazanılan penaltıda topun başına geçen tecrübeli futbolcu çok iyi bir vuruş çıkardı. Kaleci Volkan Babacan'ı terse yatıran İcardi, topu da tam doksana yolladı. İcardi bu golle arka arkaya 12 maçta da golünü kaydederek, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı. Süper Lig'de ilk 11 çıktığı son 12 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.

Icardi bu sezon Galatasaray formasını 10 defa taşıdı. Gol sayısını 9'a çıkardı.

AŞKIN OLAYIM

Galatasaray taraftarı, Fatih Terim Stadı'nda Rams Park'ı aratmadı. Sarı-kırmızılılar, Mauro İcardi'nin attığı golün ardından kendi statlarında çalan "Aşkın Olayım" şarkısını tribünlerde söylediler. Arjantinli yıldız da el sallayarak onları selamladı.