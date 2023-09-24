Haberler Galatasaray Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Başakşehir - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 09:31
Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - EN BÜYÜK SORUN FİZİKİ GÖREV PAYLAŞIMI

Futbol kalitesi vasatı dahi bulmayan mücadelede G.Saray, 3 puanın sahibi oldu. G.Saray beklendiği gibi ilk 20-25 dakikalık presli ön alan baskısını dün de uyguladı.

Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Buna karşılık Başakşehir ısrarla kaleciden başlayarak riskli pas alışverişlerini gündeme getirmeye başladı. Üstelikte geçmişte Volkan Babacan büyük hatalar yapmasına rağmen.

Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Dün gece de Babacan iki net ikram yaptı ama G.Saray değerlendiremedi. Sonra G.Saray'ın temposu düştü ama kontrolde kendi ellerindeydi.

Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Devre sonunda Ziyech'in kaliteli vuruşuyla G.Saray öne geçti. 2. yarı başında oyuna giren Kerem'in bir atağında pozisyon yokken Ba, bir penaltı hediye etti. Sonra fark 2'ye çıktı.

Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Oyun bu tempoda G.Saray'ın kontrolünde gidiyordu. Dubois'in beklenmedik anda attığı gol ile iş kızışır diye düşündüm ama Başakşehir o moralle rakibi zorlayacağı yerde kendi pozisyonlar verdi.

Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Fizik olarak G.Saray'da görevler paylaşılamıyor, bu bence büyük sorun. Bütün ağırlık ve yük Boey ve Torreira başta olmak üzere 5-6 kişiye biniyor.

Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Baktığımız zaman goller iki yıldız isimden geldi Ziyech, penaltıdan Icardi… İkisi de yürüyerek oynadılar aslında ligimizin durumunu gösteren net bir tablo!

Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Gelelim Çağdaş Atan'a... İnanılmaz hatalar yaptı. Ayakta duracak hali olmayan Piatek nasıl 90 dakika sahada kalır? Takımın en iyisi Dubois niye çıkar?

Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Eğer 2-1 den sonra Berkay'ı çıkarmayıp Piatek'i oyundan alsa belki beraberliği kurtarma şansı olabilirdi. Kadir Sağlam bütün takdir haklarını G.Saray'dan yana kullandı.

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