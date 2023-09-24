Ömer Üründül Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Hakim Ziyech ve Mauro Icardi (p) kaydetti.
Başakşehir'in tek golüyse sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde turuncu-lacivertlilere kiraladığı Leo Dubois'dan geldi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, bu sezonki 4. yenilgisini alan Başakşehir 3 puanda kaldı.
Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Başakşehir - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
ÖMER ÜRÜNDÜL - EN BÜYÜK SORUN FİZİKİ GÖREV PAYLAŞIMI
Futbol kalitesi vasatı dahi bulmayan mücadelede G.Saray, 3 puanın sahibi oldu. G.Saray beklendiği gibi ilk 20-25 dakikalık presli ön alan baskısını dün de uyguladı.
Buna karşılık Başakşehir ısrarla kaleciden başlayarak riskli pas alışverişlerini gündeme getirmeye başladı. Üstelikte geçmişte Volkan Babacan büyük hatalar yapmasına rağmen.
Dün gece de Babacan iki net ikram yaptı ama G.Saray değerlendiremedi. Sonra G.Saray'ın temposu düştü ama kontrolde kendi ellerindeydi.
Devre sonunda Ziyech'in kaliteli vuruşuyla G.Saray öne geçti. 2. yarı başında oyuna giren Kerem'in bir atağında pozisyon yokken Ba, bir penaltı hediye etti. Sonra fark 2'ye çıktı.
Oyun bu tempoda G.Saray'ın kontrolünde gidiyordu. Dubois'in beklenmedik anda attığı gol ile iş kızışır diye düşündüm ama Başakşehir o moralle rakibi zorlayacağı yerde kendi pozisyonlar verdi.
Fizik olarak G.Saray'da görevler paylaşılamıyor, bu bence büyük sorun. Bütün ağırlık ve yük Boey ve Torreira başta olmak üzere 5-6 kişiye biniyor.
Baktığımız zaman goller iki yıldız isimden geldi Ziyech, penaltıdan Icardi… İkisi de yürüyerek oynadılar aslında ligimizin durumunu gösteren net bir tablo!
Gelelim Çağdaş Atan'a... İnanılmaz hatalar yaptı. Ayakta duracak hali olmayan Piatek nasıl 90 dakika sahada kalır? Takımın en iyisi Dubois niye çıkar?
Eğer 2-1 den sonra Berkay'ı çıkarmayıp Piatek'i oyundan alsa belki beraberliği kurtarma şansı olabilirdi. Kadir Sağlam bütün takdir haklarını G.Saray'dan yana kullandı.