Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme! Fernando Muslera...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Hakim Ziyech ve 50. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.
Ev sahibi takımın 64. dakikada Leo Dubois ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Başakşehir galibiyetiyle ligde üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray'da günün en çok konuşulan isimlerinden biri Fernando Muslera oldu.
Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 biten Kopenhag maçında yediği gollerle tepki toplamıştı.
37 yaşındaki eldiven, Başakşehir maçında yediği golle de eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası Fernando Muslera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
OKAN BURUK İLE FERNANDO MUSLERA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
Milliyet'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk, Fernando Muslera ile toplantı gerçekleştirdi.
"SEN ROBOT DEĞİLSİN"
Okan Buruk'un toplantıda Muslera'yı teselli ettiği ve "Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Sen de bir robot değilsin. Bu maçı unut ve kulübe yaşattığın mutlulukları hatırla" dediği kaydedildi.
TAKIM ARKADAŞLARI DA DESTEK VERDİ
Morali bozuk olduğu belirtilen Fernando Muslera'ya Okan Buruk'un yanı sıra takım arkadaşlarının da destek olduğu haber detayında yer aldı.
2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Fernando Muslera 9 gole engel olamadı.
37 yaşındaki eldiven 6 maçta ise kalesini gole kapadı.
Tecrübeli kalecinin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.