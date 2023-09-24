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Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme! Fernando Muslera...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin (p) attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerden biri Fernando Muslera oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag maçında yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Uruguaylı eldiven, Başakşehir maçında yediği golle de taraftarın tepkisini topladı. Galatasaray'da Başakşehir mücadelesi sonrası Fernando Muslera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 10:26
Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme! Fernando Muslera...

Ev sahibi takımın 64. dakikada Leo Dubois ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme! Fernando Muslera...

Başakşehir galibiyetiyle ligde üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray'da günün en çok konuşulan isimlerinden biri Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme! Fernando Muslera...

Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 biten Kopenhag maçında yediği gollerle tepki toplamıştı.

Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme! Fernando Muslera...

37 yaşındaki eldiven, Başakşehir maçında yediği golle de eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme! Fernando Muslera...

Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası Fernando Muslera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme! Fernando Muslera...

OKAN BURUK İLE FERNANDO MUSLERA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Milliyet'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk, Fernando Muslera ile toplantı gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme! Fernando Muslera...

"SEN ROBOT DEĞİLSİN"

Okan Buruk'un toplantıda Muslera'yı teselli ettiği ve "Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Sen de bir robot değilsin. Bu maçı unut ve kulübe yaşattığın mutlulukları hatırla" dediği kaydedildi.

Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme! Fernando Muslera...

TAKIM ARKADAŞLARI DA DESTEK VERDİ

Morali bozuk olduğu belirtilen Fernando Muslera'ya Okan Buruk'un yanı sıra takım arkadaşlarının da destek olduğu haber detayında yer aldı.

Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası flaş gelişme! Fernando Muslera...

2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Fernando Muslera 9 gole engel olamadı.

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