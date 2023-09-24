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Galatasaray İstanbulspor maçına yaptığı antremanla başladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antremanla başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 14:50 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 15:11
Galatasaray İstanbulspor maçına yaptığı antremanla başladı

Trendyol Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen maçta 26 Eylül Salı günü İstanbulspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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