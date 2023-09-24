GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş Muslera eleştirisi! "Yerli kaleci hakkı..."

Maç başlıyor, Galatasaray'ın Çarşamba günü oynadığı maçın izleri var. Başakşehir zaman zaman topu iyi kullanarak Galatasaray'ın rahat hareket etmesini engelliyor. Bir direkten dönen topları var bir de 2'ye 1 girip kaçırdıkları pozisyon var. Galatasaray takım olarak değil de ferdi olarak oynuyor. İyi oyuncuları var, geniş kadroları var ama daha henüz sahada taraftarlarına şöyle rahat rahat futbol seyrettirecek oyunu oynayamıyorlar.