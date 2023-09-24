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GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş Muslera eleştirisi! "Yerli kaleci hakkı..."

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu mücadeleyi ünlü yorumcu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu'nun, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile ilgili yaptığı eleştiri dikkat çekti. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş Muslera eleştirisi! "Yerli kaleci hakkı..."

Maç başlıyor, Galatasaray'ın Çarşamba günü oynadığı maçın izleri var. Başakşehir zaman zaman topu iyi kullanarak Galatasaray'ın rahat hareket etmesini engelliyor. Bir direkten dönen topları var bir de 2'ye 1 girip kaçırdıkları pozisyon var. Galatasaray takım olarak değil de ferdi olarak oynuyor. İyi oyuncuları var, geniş kadroları var ama daha henüz sahada taraftarlarına şöyle rahat rahat futbol seyrettirecek oyunu oynayamıyorlar.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş Muslera eleştirisi! "Yerli kaleci hakkı..."

Aslında Başakşehir üzerine geliyor rahat pozisyon yakalaması lazım... Ama o güçleri yok. Ziyech sakatlanıyor, oyundan alınacak ve sahanın kenarına gelip konuşuyorlar. Yerine girecek oyuncu hazırlanmadan çıkıyor ve 10 kişiyle golü yiyorlar. Bu ayar bir takım böyle bir golü yememeli.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş Muslera eleştirisi! "Yerli kaleci hakkı..."

Sahada tedavi olmalısın ve o arada senin yedek oyuncun girmeli, eksik kalmamalısın. Futbol böyle bir oyun, en ufak hatayı kaldırmıyor. Hakem faul verir vermez takdir hakkını kullanır onun işi.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş Muslera eleştirisi! "Yerli kaleci hakkı..."

Anlamadığım bir şey var. Adam taç atacak topu eline alıyor. 10-12 metre gidiyor sonra taç atışını kullanıyor. Artık bunu da uygulamazsanız neyi yapacaksınız merak ediyorum.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş Muslera eleştirisi! "Yerli kaleci hakkı..."

Muslera yine topu oyuna sokarken yanlış işler yaptı. Daha da önemlisi yediği goldeki hatası Muslera gibi bir kaleciye yakışmadı. Aslında Günay iyi bir kumaş, bazı maçlarda ufak ufak oynasa iyi olmaz mı? Hem de yerli hakkını kalecide kullanmış olursun.

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