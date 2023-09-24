Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Başakşehir karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Zorlu bir deplasmana çıktıklarını kaydeden Buruk, "Çekindiğimiz bir rakip... Geçen hafta da kazandılar. ikine bir oyun ortaya koyduk. Ziyech de doğru yerlerde topla buluştu. Öne doğru daha fazla gitme şansımız oldu. Üstün ve kazanmaya yakın olan taraftık. 2-0'ı bulduk. Daha da farklı olabilirdi. Hakim oyundan çıkarken gol yedik. Çok pozisyonlar bulduğumuz bir maçtı. Sadece Kazımcan'ın sakatlığı bizi üzdü" dedi.

ENiYiSi BURUK

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında tarih yazmaya devam ediyor. Takımını bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Buruk, takımı ile 41. maçında 32. galibiyetine ulaştı. Lig tarihindeki bu performansı ortaya koyan ilk hoca oldu.