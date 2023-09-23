Mauro Icardi Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Kırdığım rekor..."

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Mauro Icardi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de üst üste 12 maçta gol atma başarısı gösteren Mauro Icardi, rekor hakkında konuştu.

Mauro Icardi: "Üst üste 12 maç gol atarak rekor kırdığım için mutluyum. Ancak önemli olan şey, takıma yardım etmek. Takımın mücadelesinden memnunum. Böyle devam etmeliyiz."

"Rakamlarla aram iyidir. Gol ortalamalarına da bakıyorum. 5 çocukla birlikte iyi bir eş, iyi bir baba olmak istiyorum. Günlük işlerle de ilgilenmek, ailemin yanında olmak istiyorum. Çocuklarıma ödevlerinde yardımcı olmaktan da mutluyum."