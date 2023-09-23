Mauro Icardi Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Kırdığım rekor..."

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Mauro Icardi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de üst üste 12 maçta gol atma başarısı gösteren Mauro Icardi, rekor hakkında konuştu.
Mauro Icardi: "Üst üste 12 maç gol atarak rekor kırdığım için mutluyum. Ancak önemli olan şey, takıma yardım etmek. Takımın mücadelesinden memnunum. Böyle devam etmeliyiz."
"Rakamlarla aram iyidir. Gol ortalamalarına da bakıyorum. 5 çocukla birlikte iyi bir eş, iyi bir baba olmak istiyorum. Günlük işlerle de ilgilenmek, ailemin yanında olmak istiyorum. Çocuklarıma ödevlerinde yardımcı olmaktan da mutluyum."