Haberler Galatasaray Icardi Başakşehir'e attığ golle Süper Lig tarihine geçti! Arjantinli yıldız Burak Yılmaz'ı geride bıraktı...

Icardi Başakşehir'e attığ golle Süper Lig tarihine geçti! Arjantinli yıldız Burak Yılmaz'ı geride bıraktı...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi attığı golle birlikte Süper Lig tarihine geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 21:21 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 21:28
Icardi Başakşehir'e attığ golle Süper Lig tarihine geçti! Arjantinli yıldız Burak Yılmaz'ı geride bıraktı...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Arjantinli yıldız, Başakşehir'e attığı golle birlikte Süper Lig'de 12 maçta üst üste gol atarak rekorun sahibi oldu.

BURAK YILMAZ'I GEÇTİ!

Galatasaray'ın yakaladığı başarılarda büyük pay sahibi olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Başakşehir karşılaşmasında fileleri havalandırarak Burak Yılmaz'ın üst üste 11 maçta gol bulma rekorunu tarihe gömdü.

Sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra eski günlerine dönen Arjantinli yıldız, Lig'de 12 başladığı son 12 maçın tamamında gol bulan İcardi, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde bunu başaran Burak Yılmaz'ı geride bıraktı.

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