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Galatasaray'dan 9 ve 18. dakika paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından penaltı ve kırmızı kart beklediği dakikaların paylaşımını yaptı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 20:34
Galatasaray'dan 9 ve 18. dakika paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar maçında 9. dakikasında penaltı bekledi.

18. dakikada ise sarı kırmızılılar Berkay Özcan'ın Torreira'ya yaptığı faulde kırmızı kart bekledi. Hakem Kadir Sağlam pozisyon sonrası sarı kart gösterdi.

Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından penaltı ve kırmızı kart beklediği dakikaların paylaşımını yaptı.

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