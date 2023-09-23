Galatasaray'dan 9 ve 18. dakika paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar maçında 9. dakikasında penaltı bekledi.
18. dakikada ise sarı kırmızılılar Berkay Özcan'ın Torreira'ya yaptığı faulde kırmızı kart bekledi. Hakem Kadir Sağlam pozisyon sonrası sarı kart gösterdi.
Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından penaltı ve kırmızı kart beklediği dakikaların paylaşımını yaptı.
İŞTE O PAYLAŞIM!
⏱ 9' ve 18'👀🤔#İBFKvGS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 23, 2023