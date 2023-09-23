Galatasaray'da Okan Buruk'tan Kazımcan Karataş açıklaması!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Zor bir deplasmanda kazandık. Kendi adımıza, kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne geçtik, daha farklı olabilirdi. Maçın genelinde üstündük. Şanssız bir gol yedik, oyuncu değiştiremedik. Ziyech çıkarken, Zaha'yı oyuna alıyorduk. Parmağında yüzük varmış, hemen giremedi. Kerem de kendi bölgesine gelirken, golü yedik.

Yine lider durumdayız. Stadımız doluyor. İnanılmaz ilgi var. Taraftar mutlu, ben de mutluyum. Kulüp transferler için çok fedakarlık yapıyor. Hep beraber kurduk, saha kısmı bana ait. Ben de en iyisini yapmaya, bütün oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyorum. Transfer dönemizi uzun ve zor geçiyor. Bir taraftan yarışıyoruz. Galatasaray iyi ve güçlü gidiyor. Kazanmaya devam edeceğiz. Sokakta, her yerde insanlar mutlu. Mauro Icardi sembol oldu. Bunları görünce, bir senede Galatasaray'ın bambaşka yere geldiğini görüyoruz. Ben de işin başındaki insan olarak çok mutluyum.

KAZIMCAN'IN SAKATLIĞI HAKKINDA KONUŞTU!

Kazımcan'ın sakatlığı üzdü. Şu an iç yan bağ olduğu düşünülüyor. Yarın MR'da belli olacak durumu. Umarım daha kötü değildir.

Bugünün kazancı, Abdülkerim'in sol bekte iyi performans sergilemesi. Daha önce Galatasaray'ı izlemeyen biri, Abdülkerim'i takımın sol beki olarak görebilirdi. İyi bir performans sergiledi. Onun sol bekte de yapabileceğini gördük.

Kurduğumuz organizasyonda saha kısmı bana ait. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Güçlü bir şekilde giden Galatasaray var. Kazanmaya devam edeceğiz. Galatasaraylıları mutlu etmeye devam edeceğiz.

Icardi gibi bir sembolü oldu Galatasaray'ın. Bunları gördüğümüzde insan mutlu oluyor. 1 sene içinde çok değiştiğini görüyoruz Galatasaray'ın. Bunun başında olmak beni mutlu ediyor.