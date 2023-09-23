Galatasaray zirve aşkına sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün RAMS Başakşehir'le karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarıkırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 15 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

GÖZLER İCARDİ'DE

Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro İcardi, Başakşehir'e karşı da takımının en önemli gol umudu olacak. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de forma giydiği son 3 müsabakada 5 gol atan İcardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi. Kopenhag karşısında pozisyonları gole çeviremeyen yıldız futbolcu, Başakşehir'i gözüne kestirdi.

KADRO DEĞİŞECEK

Bu sezon düzenli olarak aynı isimleri ilk 11'de oynatan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşısında bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk olarak sol bekte Angelino yerine Kazımcan Karataş'a şans vermeyi planlıyor. Ayrıca Kerem Demirbay'ı yedeğe çekecek olan Buruk, orta sahayı Torreira- Oliveira ikilisine teslim edecek. Kopenhag maçının yıldızı Tete de bugün ilk 11'deki yerini alacak. Ziyech ise bu kez maça yedek başlayacak.

İŞTE BAŞAKŞEHİR - G.SARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Duarte, Cemali, Lima, Karzev, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Pelkas, Piatek

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Tete, Kerem, Mertens, Icardi