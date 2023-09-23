GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

Danimarka ekibi Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmada ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların ve otoritelerin beğenisini kazanan Sacha Boey, yeniden Avrupa ekiplerinin ilgisini çekti.
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Sezon başında Arsenal, Newcastle United, Marsilya ve Wolfsburg gibi kulüplerle anılan Fransız sağ bek, Kopenhag maçında hem attığı gol hem de mücadelesiyle yıldızlaştı.
Takvim'de yer alan habere göre teknik ekibin ve yönetimin ortak kararıyla takımda kalan Boey için Avrupa'nın 5 büyük liginden çeşitli takımların yeniden devrede olduğu öğrenildi.