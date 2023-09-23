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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu için son olarak Avrupa ekiplerinin transferde kıyasıya bir mücadele içerisinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

Danimarka ekibi Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmada ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların ve otoritelerin beğenisini kazanan Sacha Boey, yeniden Avrupa ekiplerinin ilgisini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

TEMASLAR BAŞLADI

Sezon başında Arsenal, Newcastle United, Marsilya ve Wolfsburg gibi kulüplerle anılan Fransız sağ bek, Kopenhag maçında hem attığı gol hem de mücadelesiyle yıldızlaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

Takvim'de yer alan habere göre teknik ekibin ve yönetimin ortak kararıyla takımda kalan Boey için Avrupa'nın 5 büyük liginden çeşitli takımların yeniden devrede olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

Boey'u ve performansını yakından takip eden kulüplerin, devre arasındaki transfer döneminde Galatasaray'a somut ve cazip bir teklif yapabileceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Geçen sezonki 23. şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Boey, 33 maçta 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

Teknik direktör Okan Buruk'un takım içindeki vazgeçilmezlerinden biri olan Boey, bu sezon 11 maçta 990 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

Güncel verilere göre 16 milyon Euro değer biçilen Sacha Boey'un sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

2021'de Fransız ekibi Rennes'den transfer edilen Boey, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

SACHA BOEY KİMDİR?

Galatasaray'ın yıldız ismi Sacha Boey, Fransa'da doğdu. 23 yaşındaki futbolcu sağ bek ve sol bek olarak sahada görev alabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

Boey, futbola Fransa'nın Rennes takımının alt yapısında başladı. Ardından Rennes'in A takım seviyesine yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

Rennes'den Dijon'a kiralık olarak giden futbolcu, 2021 yazında eski kulübüne geri döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Gözler yeniden Sacha Boey'da! Avrupa devleri devre arasını bekliyor

Yıldız isim, 2021 yaz transfer döneminde ise Galatasaray ile anlaştı. O tarihten itibaren sarı-kırmızılı formayı terletiyor.

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