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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un neden kadroda yer almadığını açıkladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 19:37 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 19:43
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Nelsson sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un neden kadroda yer almadığını açıkladı.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ!

Okan Buruk: "Beş oyuncu çok fazla maç oynayan oyunculardı. Bazılarıyla biz konuştuk, bazılarının da bize geri bildirimi oldu. O yüzden böyle bir dizilişle sahaya çıkma kararı aldık. Hafta içi erteleme maçımız da var. Biz rotasyon yapmıyoruz, elimizdeki iyi oyuncuları maçına göre kullanacağız."

"Kadroda sadece Zaha ve Ndombele, ilk 11'de forma giyemeyecek oyuncular. Maç kondisyonlarını arttırmamız gerekiyor. Sonra ''niye bu oynamıyor, bu oynasın!'' diye sorular soruyorlar, onun için cevaplıyorum."

NELSSON NEDEN KADRODA YOK?

"Bu sabah Nelsson'un kız arkadaşının ağrıları oldu, hastaneye gitti, eve geldi, ağrılar yine olunca hastaneye gitti. Orada olmak istedi. Zaten yedek olacaktı, bu yüzden kadroya almadık. Kulübede bekleyen Kaan gibi önemli oyuncumuz var. Onun dışında eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.

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