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BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Başakşehir - Galatasaray maçı ile devam edecek. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Çağdaş Atan'ın Başakşehir'i ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Maçı canlı şifresiz izlemek isteyenler arama motorlarında yaptığı sorgularda, "Başakşehir Galatasaray maçı canlı izle, Galatasaray maçı canlı şifresiz izle, Başakşehir Galatasaray maçı canlı, GS maçı izle" gibi ifadelerle sorgu yapıyor. Peki, Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 09:40
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Başakşehir - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor... Ligin 2. sırasındaki Galatasaray deplasmanda alt sıralarda bulunan RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak maç, 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SON 17 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

İŞTE BAŞAKŞEHİR - G.SARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Duarte, Cemali, Lima, Karzev, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Pelkas, Piatek

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Tete, Kerem, Mertens, Icardi

ICARDI, EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI

Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Başakşehir'e karşı da takımının en önemli gol umudu olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de forma giydiği son 3 müsabakada 5 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da bireysel program uygulanan Wilfried Zaha da takıma döndü. Sarı-kırmızılılar, yarınki karşılaşmaya tam kadro olarak çıkabilecek.

ÇAĞDAŞ ATAN'A İKİNCİ KEZ RAKİP

Galatasaray, bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı bir takımla ikinci kez karşılaşacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle döndü.

Sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra RAMS Başakşehir'in başına geçen genç teknik adama bir kez daha rakip olacak.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR

RAMS Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 10'u Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 15 lig maçında sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada ise berabere kaldı.

Söz konusu karılaşmalarda Galatasaray 23, ev sahibi ekip ise 21 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.

ASpor CANLI YAYIN

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