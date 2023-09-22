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Kabustan döndü

Alman basını, Galatasaray’ın Kopenhag karşısında yenilgiden kurtulmasını sayfalarına taşıdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Kabustan döndü

Galatasaray'ın 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kopenhag ile 2-2 berabere kalması Avrupa basınının da gündemindeydi. Özellikle Alman basını mücadeleye geniş yer ayırdı. Bild, "Galatasaray kabusu önlendi" tanımını yaptı. Haberde; "Eski Leverkusenli Kerem Demirbay'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, Galatasaray 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kalmayı başardı" ifadelerine yer verildi. Kicker, Galatasaray'ın geriye düşmesine karşın yenilmezlik serisini sürdürdüğüne dikkat çekerken Cimbom'un yediği ikinci gole atıfta bulunarak, 'Galatasaray savunması uyuyor' şeklinde yorum yaptı. Kicker haberin devamında, "Sacha Boey'in golüyle gürültü seviyesi yükseldi ve iki dakika sonra da beraberlik golü geldi. Tete yaptığı vuruşta stadyumu sarstı" ifadelerine yer verildi.

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