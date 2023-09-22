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Galatasaray'ın yanında olsunlar

Buruk, protestocu taraftarlara çağrıda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Galatasaray'ın yanında olsunlar

Galatasaraylı taraftarların, Kopenhag maçında oyundan alınan bazı oyuncuları ıslıklaması Okan Buruk'un da gündemindeydi. Geçen sezonu şampiyon tamamladıklarını ve başarılı birtakım olduklarını aktaran başarılı teknik adam, "Bu futbolcular şampiyon kadromuzdaki oyuncular. Hep çıktıklarında en iyisini yapıyor. Maça da çok iyi başlamışlardı ama duygusal tepkiler zaman zaman oluyor. Bunları azaltmak lazım. Herkesin yanında olan insanları uyarması, Galatasaray'a bağlılığımızı göstermemiz gerekiyor. Galatasaray'ı Ahmet veya Mehmet'ten dolayı değil, Galatasaray olduğu için seviyoruz" diye konuştu. Bu tepkilerin futbolcuları olumsuz etkilediğine de dikkat çekti.

Kopenhag maçında bazı taraftarların çıkan oyuncuları ıslıklaması ve maçın sonunu beklemeden tribünden ayrılması karşılaşma sonrası sosyal medyada da büyük eleştiri aldı.

ZAMAN İSTEDİ

Kopenhag maçının ardından hâlâ hazırlık sürecinde olduklarını aktaran Buruk, "Bir yandan yarışan diğer yandan da oyuncularını hazır hale getirmeye çalışan bir takımız" diyerek zamana ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

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