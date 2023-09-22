Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı ilk maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı ilk maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-Kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta 86 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.
Sezona yaptığı flaş transferlerle giren Galatasaray'ın ilk maçta aldığı sonuç taraftarlarını da bir hayli üzdü.
Sarı-Kırmızılılar ses getiren transferleriyle Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefliyor.
Galatasaray son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.
Takvim'in derlediği haberde Cimbom, Devler Ligi'nde oynadığı son 25 maçta sadece 2 kez kazanabildi.
Sarı-kırmızılılar bu süreçte 16 kez kaybetti.
Kalan 7 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
25 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 54 gol gördü.
Aslan bu karşılaşmalarda 0.52 puan ortalaması yakaladı.
Cimbom'un galibiyet yüzdesi ise 8...
Galatasaray, Devler Ligi'nde mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.
Sarı-Kırmızılılar, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 117 maça çıktı.
Aslan, bu mücadelelerden 28'ini kazandı.
Ancak Cimbom 29 beraberlik ve 59 yenilgi gördü.