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Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Cimbom'da bu maçın ardından ortaya çıkan o istatistik taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 14:00
Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı ilk maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Sarı-Kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta 86 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.

Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Sezona yaptığı flaş transferlerle giren Galatasaray'ın ilk maçta aldığı sonuç taraftarlarını da bir hayli üzdü.

Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Sarı-kırmızılılar bu süreçte 16 kez kaybetti.

Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Kalan 7 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

25 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 54 gol gördü.

Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Aslan bu karşılaşmalarda 0.52 puan ortalaması yakaladı.

Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Cimbom'un galibiyet yüzdesi ise 8...

Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Galatasaray, Devler Ligi'nde mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Sarı-Kırmızılılar, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 117 maça çıktı.

Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Aslan, bu mücadelelerden 28'ini kazandı.

Galatasaray'da Kopenhag maçı sonrası o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü!

Ancak Cimbom 29 beraberlik ve 59 yenilgi gördü.

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