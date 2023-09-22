Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük umutlarla giriş yapan Galatasaray, ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'la berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düşerek büyük bir şok yaşadığı karşılaşmanın son bölümünde geri dönüşe imza atarak 2-2'lik skorla bir puanı hanesine yazdırdı. Sacha Boey ve Tete, RAMS Park'ta Cimbom'a 1 puan getirdi ve takımların ipten aldı.
Devler Ligi'ndeki eleme maçları sebebiyle sezonu erken açan Aslan, bir süredir hep aynı isimlerle sahaya çıkıyordu.