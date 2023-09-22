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Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

Son dakika haberi: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçında berabere kalması Okan Buruk'u harekete geçirdi. Başakşehir karşısında da sürpriz yaşamak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11'de değişiklikler yapacak. İşte Okan Buruk'un kadro planlaması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük umutlarla giriş yapan Galatasaray, ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'la berabere kaldı.

Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düşerek büyük bir şok yaşadığı karşılaşmanın son bölümünde geri dönüşe imza atarak 2-2'lik skorla bir puanı hanesine yazdırdı. Sacha Boey ve Tete, RAMS Park'ta Cimbom'a 1 puan getirdi ve takımların ipten aldı.

Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

Devler Ligi'ndeki eleme maçları sebebiyle sezonu erken açan Aslan, bir süredir hep aynı isimlerle sahaya çıkıyordu.

Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

OLİVEİRA MI, NDOMBELE Mİ?
Galatasaray'ın lig ve Avrupa'da oynadığı son 4 maçta 10 isim sürekli forma giydi. Bir tek Kopenhag maçında Tete'nin yerine Ziyech oynadı.

Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

Yeni transferlerin ve sakatlığıbulunan oyuncuların yavaş yavaş hazır olmasıyla kadroda değişiklikler başlayacak.

Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

Kopenhag maçında beklentilerin altında kalan Ziyech formayı Tete'ye teslim edecek.

Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

Ayrıca Kerem Demirbay, Angelinove Nelsson da beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

Orta sahada Oliveira ve Ndombele arasında bir tercih yapılacak. Savunmada Sanchez formaya çok yakın.

Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

Ayrıca sol bekte ise Kazımcan'ın oynama ihtimali yükseldi.

Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

TETE EN İYİ 11'E GİRDİ
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçların sona ermesiyle haftanın 11'i de belli oldu.

Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

G.Saray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete de haftanın kadrosunda kendine yer buldu.

Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

23 yaşındaki futbolcu, Kopenhag karşısında ikinci yarıda oyuna girip 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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