Galatasaray'da değişim zamanı! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı planı

Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düşerek büyük bir şok yaşadığı karşılaşmanın son bölümünde geri dönüşe imza atarak 2-2'lik skorla bir puanı hanesine yazdırdı. Sacha Boey ve Tete, RAMS Park'ta Cimbom'a 1 puan getirdi ve takımların ipten aldı.