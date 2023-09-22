Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray maçı CANLI izle!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oluyor.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak.

Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Volkan, Duarte, Cemali, Lima, Karzev, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Pelkas, Piatek

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

G.SARAY SON 17 RESMİ MAÇTA KAYBETMEDİ

Galatasaray oynadığı son 17 resmi mücadelede mağlubiyet yaşamadı

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

EN BÜYÜK KOZ ICARDI

Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Başakşehir'e karşı da takımının en önemli gol umudu olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de forma giydiği son 3 müsabakada 5 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi