Süper gollerle geri döndü

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü bir hayli heyecanlı oldu. Evinde Kopenhag'ı yenerek 3 puan hedefleyen Cimbom maça müthiş başladı ancak topu bir türlü 3 direk arasına yollayamadı. Ardında yediği şok golle devreyi geride kapattı. 2. yarıda Danimarka temsilcisi 2. golü atınca moraller düştü. Okan Buruk'un Tete'yi sahaya sürmesinin ardından maçın rengi de değişmeye başladı. Brezilyalı yıldız, raket gibi kullandığı sol ayağıyla önce Sacha Boey'e iki Kopenhaglı arasından nefis bir asist yaptı.

BİR SAĞ BİR SOL, İKİ NEFİS VURUŞ

Sacha Boey, Tete'den aldığı topa harika bir vole vurdu. Meşin yuvarlak Kopenhag ağlarıyla buluştu. 86'da gelen bu golün ardından enerjisi artan ve puan için yüklenen Cimbom beraberlik için fazla beklemedi. Sadece 2 dakika sonra bu defa Wilfried Zaha'nın ortasında günün yıldızı Tete ayak içiyle sert ve düzgün vurdu, Rams Park'ı coşturdu. Aslan son 4 dakikasına 2 farklı yenik girdiği mücadelede iki müthiş golle 1 puanı kurtarmış oldu.

ZAHA'DAN MÜTHİŞ ASİST

İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Wilfried Zaha oyuna dahil oldu. Sezon başının büyük transferleri arasında görülen tecrübeli hücum oyuncusu, sol kanatta aldığı topta rakibini çalımladı, arkaya kesti. Tete de müthiş bir gol attı. Zaha böylece, Galatasaray kariyerinde tabelayı ilk defa asist yaparak değiştirmiş oldu. Tribünler maç sonrasında Zaha'yı alkışladı.