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Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı futbolcu Josef De Souza, dün akşam oynanan Galatasaray - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylıları kızdırdı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 09:19
Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

2015'te Sau Paulo'dan Fenerbahçe'ye 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Josef De Souza, geçirdiği 3 yılın ardından 12 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transferi gerçekleşmişti.

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

2 yıl sonra bu sefer Beşiktaş formasıyla yeniden Türkiye'ye dönen Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin ekibi Beijing Guoan'a gitmişti.

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

GÜLEN YÜZ EMOJİLİ PAYLAŞIM
Galatasaray'ın maçı devam ederken sarı-kırmızılıların yediği ikinci golden sonra Galatasaray taraftarının hoşuna gitmeyen paylaşım yaptı.

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

Evinden maçı izlerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da gülücük emojili oylama paylaşımında bulundu.

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

Sambacı, yaptığı bu paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli kızdırdı.

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

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