Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

2015'te Sau Paulo'dan Fenerbahçe'ye 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Josef De Souza, geçirdiği 3 yılın ardından 12 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transferi gerçekleşmişti.
2 yıl sonra bu sefer Beşiktaş formasıyla yeniden Türkiye'ye dönen Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin ekibi Beijing Guoan'a gitmişti.
GÜLEN YÜZ EMOJİLİ PAYLAŞIM
Galatasaray'ın maçı devam ederken sarı-kırmızılıların yediği ikinci golden sonra Galatasaray taraftarının hoşuna gitmeyen paylaşım yaptı.