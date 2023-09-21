Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak paylaşım!

2015'te Sau Paulo'dan Fenerbahçe'ye 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Josef De Souza, geçirdiği 3 yılın ardından 12 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olmuştu.
2 yıl sonra bu sefer Beşiktaş formasıyla yeniden Türkiye'ye dönen Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin ekibi Beijing Guoan'a gitmişti.
GÜLEN YÜZ EMOJİLİ PAYLAŞIM
Josef de Souza, Cimbom'un maçı devam ederken sarı-kırmızılıların yediği ikinci golden sonra Galatasaray taraftarının hoşuna gitmeyen paylaşım yaptı.