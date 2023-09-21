Haberler Galatasaray Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak paylaşım!

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak paylaşım!

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı futbolcu Josef De Souza, dün akşam oynanan Galatasaray - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylıları kızdırdı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 09:19 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 10:39
Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

2015'te Sau Paulo'dan Fenerbahçe'ye 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Josef De Souza, geçirdiği 3 yılın ardından 12 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

2 yıl sonra bu sefer Beşiktaş formasıyla yeniden Türkiye'ye dönen Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin ekibi Beijing Guoan'a gitmişti.

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

GÜLEN YÜZ EMOJİLİ PAYLAŞIM
Josef de Souza, Cimbom'un maçı devam ederken sarı-kırmızılıların yediği ikinci golden sonra Galatasaray taraftarının hoşuna gitmeyen paylaşım yaptı.

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

Futbolcu, evinden maçı izlerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülücük emojili oylama paylaşımında bulundu.

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

Sambacı, yaptığı bu paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli kızdırdı.

Josef De Souza'dan Galatasaray taraftarını kızıdıracak paylaşım!

İŞTE O PAYLAŞIM

DİĞER
Club Brugge Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi D grubu Club Brugge Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Muhtemel 11'ler
Özgür Özel'den Tavşanım itirafı: Yola tek başıma çıkmadım! Bir de Kılıçdaroğlu'na danışman bombası
G.Saray maçının ardından flaş sözler! "Bu bir uyarıdır"
F.Bahçe'de Dzeko ve Tadic fırtınası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Grabara'dan çirkin paylaşım!
Çakar'dan G.Saray'ın yıldızına büyük övgü!
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 - YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
MEVLİD KANDİLİ 2023 NE ZAMAN? - Mevlid Kandili mesajları dualı (Resimli)
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ajax - Marsilya maçı saat kaçta? Ajax - Marsilya maçı saat kaçta? 10:46
Grabara'dan çirkin paylaşım! Grabara'dan çirkin paylaşım! 10:45
F.Bahçe'de Livakovic'ten transfer itirafı! Modric... F.Bahçe'de Livakovic'ten transfer itirafı! Modric... 10:37
Olympiakos - Freiburg maçı saat kaçta? Olympiakos - Freiburg maçı saat kaçta? 10:34
West Ham United - Backa Topola maçı saat kaçta? West Ham United - Backa Topola maçı saat kaçta? 10:27
Club Brugge - Beşiktaş maçı saat kaçta? Club Brugge - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:51
Daha Eski
Benfica'dan Halil Umut Meler'e tepki! Penaltımızı... Benfica'dan Halil Umut Meler'e tepki! Penaltımızı... 09:48
Çakar'dan G.Saray'ın yıldızına büyük övgü! Çakar'dan G.Saray'ın yıldızına büyük övgü! 09:43
Hakan'sız Inter deplasmanda zorlandı! Hakan'sız Inter deplasmanda zorlandı! 09:21
Josef'ten G.Saraylıları sinirlendiren paylaşım Josef'ten G.Saraylıları sinirlendiren paylaşım 09:19
F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? 09:09
İngiliz taraftarlardan Altay Bayındır sesleri! İngiliz taraftarlardan Altay Bayındır sesleri! 09:03