Haberler Galatasaray Galatasaray'da Başakşehir FK maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Başakşehir FK maçının hazırlıkları başladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Kopenhag ile berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.(GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 17:07
Galatasaray'da Başakşehir FK maçının hazırlıkları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşan Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir FK yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Koşularla devam eden antrenman, 8'e 2 pas çalışması ve savunma ile hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Başakşehir FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

DİĞER
Serenay Sarıkaya sosyal medyada dillere düştü! “Yüzüne ne olmuş?”
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 25'ten 30 seviyesine yükseltildi! İşte uzman isimlerden ilk yorum
Grabara'dan çirkin paylaşım!
G.Saray'da Devler Ligi'nden sonra ipler koptu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyonlar Ligi'nde Tete'nin haftası
Grabara'dan çirkin paylaşım!
DOLAR KAÇ TL?
İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve depremzede öğrenciler taban puanları
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA - MB eylül ayı faiz kararı açıklandı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım'da bir ayrılık daha! A Milli Takım'da bir ayrılık daha! 16:02
Bayer Leverkusen - Hacken maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Hacken maçı ne zaman? 16:01
Sheriff - Roma maçı saat kaçta? Sheriff - Roma maçı saat kaçta? 15:42
Servette - Slavia Prag maçı ne zaman? Servette - Slavia Prag maçı ne zaman? 15:39
Rennes - M. Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes - M. Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? 15:35
KARABAĞ FK - MOLDE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Karabağ - Molde maçı ne zaman? Hangi kanalda? KARABAĞ FK - MOLDE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Karabağ - Molde maçı ne zaman? Hangi kanalda? 15:34
Daha Eski
A Milli Futbol Takımı'mızın yeni sıralaması belli oldu A Milli Futbol Takımı'mızın yeni sıralaması belli oldu 15:02
PANATHİNAİKOS VİLLARREAL MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 PANATHİNAİKOS VİLLARREAL MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 14:48
Sturm Graz - Sporting maçı saat kaçta? Sturm Graz - Sporting maçı saat kaçta? 14:43
Şampiyonlar Ligi'nde Tete'nin haftası Şampiyonlar Ligi'nde Tete'nin haftası 14:30
BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 14:30
F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? 13:53