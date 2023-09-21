Cimbom bırakmadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı: 2-2. Aslında karşılaşma öncesi mutlak favori sarı-kırmızılı takımdı. Nitekim Rams Park'ta 50 bin taraftarının desteğiyle yıldızlar topluluğu temsilcimiz, akın akın Kopenhag kalesine yüklenmeye başladı. Mauro İcardi'yle net fırsatlardan yararlanamayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu da 23. dakikada topu direğe nişanladı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz 8 şut atıp, bir kez direğe takıldığı ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapattı. Fernando Muslera'nın kısa düşen topu Galatasaray kalesine gol olarak döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ SONUÇ VERDİ

35. dakikada Elyounoussi takımını öne geçiren isimdi. İkinci yarıya dağınık ve moralsiz bir şekilde başlayan Cimbom 58'de bir şok daha yaşadı. Kopenhag'ı 2-0 öne geçiren golü atan bu kez Gonçalves'ti. 73. dakikada Jelert ikinci sarı kartı görmesi ve kırmızı kartla oyundan atılması kırılma noktası oldu. Sergio Oliveira, Tete ve Zaha'nın da maça girmesiyle coşan Galatasaray, 86'da Boey, iki dakika sonra da Tete'nin golleriyle moral buldu: 2-2. Galatasaray, 3 Ekim'de Manchester United deplasmanına gidecek. Kopenhag ise Bayern Münih'i ağırlayacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarında dün akşam 309. maçına çıktı. 83. beraberliğini alan sarı-kırmızılı ekibin, 11 galibiyet, 115 de mağlubiyeti bulunuyor.

Galatasaray ile Kopenhag 3. kez karşılaştı. Daha önceki iki maçta İstanbul'da rakibini 3-1 yenen Cimbom, deplasmanda 1-0 yenildi. Aslan'ın 5 golüne, Kopenhag 4 golle karşılık verdi.

SADECE PSV'YE MAĞLUP OLDU

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12'si UEFA Avrupa Ligi, 1'i grup, 6'sı Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 19 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

REAKSİYON VERDİK

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2'lik sonuç için kötünün iyisi yorumunu yaptı. Buruk, "Burada kazanarak başlamak istedik ama maçın sonu 1 puanla bitti. Cebimizde bunu görmek de kötü değil. Sonuçta burası Şampiyonlar Ligi, herkes birbirini yenebilir. 5 maç daha oynayacağız. 2-0'dan gelip 2-2'yi yakalamak, bir reaksiyon göstermek başarı. Önemli bir kadroya sahibiz, daha isini de yapacağız. Birçok oyuncumuz yeni oynuyor. İyi başladık, kötü devam ettik ama iyi bitirdik. Takım savunmasını taraftarla yaptık. Bunu sürekli hale getirmeliyiz" dedi.

MENTAL OLARAK ZORLANDIK

Okan Buruk, mental olarak zaman zaman zorlandıklarını ifade ederek, "Özellikle gol yedikten sonra sadece saha içinde bizim değil, statta da bir düşüş oluyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Oynadığımız oyunla tribünlerere yükselteceğiz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

ZİYECH İLK 11'DE OYNADI

Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı. Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'u 4-2 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Mateus Tete'yi yedeğe çekerken, Kopenhag karşısında bu futbolcunun yerine Hakim Ziyech'i ilk 11'de sahaya sürdü. Faslı yıldız çok etkili değildi.

NELSSON HASRET GİDERDİ

Danimarkalı Victor Nelsson, eski takımına karşı sahaya çıktı. Galatasaray'a 2021 yılında Kopenhag'dan transfer olan başarılı stoper, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı görev yaptı. Danimarkalı futbolcu, eski arkadaşlarıyla hasret giderdi. Kopenhag'da Cornelius sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

ZAHA YENİDEN KADRODA

Galatasaray'da tedavi ve uyum süreci tamamlanan yeni transferlerden Wilfried Zaha, maç kadrosunda yer aldı. Okan Buruk, Zaha'yı müsabakanın yedekleri arasında tuttu. Zaha, son olarak 15 Ağustos'ta Olimpija ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında görev yapmıştı.

GENÇLER KAYBETTİ

Galatasaray ile Kopenhag arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi maçını, Danimarka temsilcisi 5-1 kazanmayı başardı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta Kopenhag'ın gollerini Chiakha (2), Hojlund, Sahsah ve Szücs attı. Galatasaray'ın tek golünü ise Yasin Kasal kaydetti.