Aslantepe kapalı gişe

Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 4 yıl önce mücadele eden Galatasaray, Kopenhag maçıyla birlikte uzun bir aranın ardından Devler Ligi'ne geri döndü. A Grubu ilk mücadelesinde Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk eden Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarların mücadeleye ilgisi büyük oldu. Biletler satışa çıktığı anda tükenirken, dev randevu RAMS Park'ta kapalı gişe oynandı. 90 dakika susmayan Galatasaray taraftarları maç öncesinde, sırasında ve sonrasında takımına büyük bir destek sağladı. Az sayıda Kopenhag taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı takip etti.

SAYGI DURUŞU

Maç öncesinde Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaray'ın Faslı yıldızı Ziyech'in bu anlarda duygulandığı gözlendi.