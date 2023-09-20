Haberler Galatasaray Tete: Antrenmanlarda attığım golü çalışıyorum

Tete: Antrenmanlarda attığım golü çalışıyorum

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndali ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da ikinci golün sahibi Tete, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 22:22
Tete: Antrenmanlarda attığım golü çalışıyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, C Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 berabere ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Cimbom'da ikinci golün sahibi Tete, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, "Topla olduğumuzda daha iyiydik. İkinci yarı kendimizi gösterdik. 3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı. Antrenmanlarda attığım golü çalışıyorum. Bu golü maçta attığım için çok mutlu oldum. Maç maç devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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