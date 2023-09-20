Sahne Galatasaray'ın

Avrupa Fatihi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası yeniden start alıyor. 4 yıl Şampiyonlar Ligi'nden mahrum kalan sarı-kırmızılılar, A Grubu ilk maçında bugün Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Yine dolu tribünler önünde oynanması beklenilen müsabaka, EXXEN'den yayımlanacak. Karşılaşmayı Bulgar Georgi Kabakov yönetecek. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne moralli başlamanın hesaplarını yapıyor.

ELEMELERİ YENİLGİSİZ GEÇTİ

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. A Grubu'nda Kopenhag'ın yanı sıra Bayern Münih ve Manchester United'la eşleşti. Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eledi ve gruplara kaldı.

AVRUPA'DA BİR BAŞKA

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12'si Avrupa Ligi, 6'sı Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere toplam 18 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Ayrıca bu sezon 6'sı Şampiyonlar Ligi elemeleri, 4'ü de Süper Lig olmak üzere 10 maçta 8 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı, hiç yenilmedi.

17. KEZ GRUPLARDA

Galatasaray, 17. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2019-2020 sezonunda oynadı.

3. RANDEVU

Galatasaray ile Kopenhag bugüne kadar 2 kez rakip oldu. 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki müsabakalarda sarı-kırmızılılar, İstanbul'da rakibini 3-1 yenerken, deplasmanda ise 1-0 mağlup oldu. Aslan'ın 3 golüne, Kopenhag 2 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 308 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 111 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da uzun süren bireysel programdan çıkan yeni transfer Wilfried Zaha'nın maç kadrosunda olması bekleniyor. Galatasaray'da ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Halil Dervişoğlu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

CORNELIUS'UN YETİŞMESİ ZOR

Danimarka ekibinde ise Davit Khocholava sakatlığı sebebiyle maçta yer almayacak. Nordsjaelland karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan eski Trabzonsporlu Andreas Cornelius'un durumu ise bugün belli olacak. Ancak oynama ihtimali zayıf görülüyor.

GALATASARAY - KOPENHAG MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Diks, Meling, Lerager, Falk, Claesson, Elyounoussi, Gonçalves, Larsson