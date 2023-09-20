Okan Buruk'tan Kopenhag maçı sonrası açıklamalar: Galatasaray iyi yolda!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İLK YARININ BÜYÜK KISMINDA 'AH' ETTİK"

İlk yarının büyük kısmında 'ah' ettik. Savunma ağırlıklı bir takıma pozisyonlar bulduk ama burası Şampiyonlar Ligi. 1-0'dan sonra da yine pozisyon bulduk. İkinci yarının başında farklı bir Galatasaray vardı. Motivasyonumuz düştü ve ikinci golü yedik. Giren oyuncular dinamizm getirdi. Maçı iyi bitirdik. Galatasaray iyi yolda.