Kağıt üzerinde favori olabilirler!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne hazır olduklarını söyledi. Kopenhag maçını kazanmak istediklerini belirten Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini geçen seneden beri taşıyoruz. Gruplara kalarak ülke puanına katkı sağladık. Galatasaray'ın geçmişte gösterdiği başarıları tekrarlaması için yarın çok önemli bir maça çıkıyoruz. En önemli şey sabırlı olmak. Bazen skor erken geliyor bazen geç geliyor. 90 dakikayı yaymamız gerekiyor" dedi. Okan Buruk ayrıca, "Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum. Kadro olarak favori takımlar var ama benim düşüncem sahada kimin ne yapacağı... Kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor" ifadesini kullandı.

ANGELİNO: GÜÇLÜYÜZ

Basın toplantısına katılan Angelino, Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray olarak herkesle mücadele edeceğiz. Biz çok güçlü bir takımız. Avrupa'nın en iyileriyle oynamayı dört gözle bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak bizim için çok önemli. İyi bir şekilde hazırlandık" diye konuştu.