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Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'dan flaş itiraflar!

Geçtiğimiz Şubat ayında Roma'dan Galatasaray'a transfer olan ve kısa sürede sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazanan Nicolo Zaniolo, kısa bir süre önce İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gitmişti. İtalyan yıldız, son olarak ise transfer süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 12:33
Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'dan flaş itiraflar!

Galatasaray'ın Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız, Aston Villa'nın bu sezon Konferans Ligi'ni kazanabileceğini söyledi. İşte Zaniolo'nun sözleri...

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'dan flaş itiraflar!

"HARİKA BİR ANI"

Daha önce Roma ile Konferans Ligi'ni kazanan ve finalde tek golü atan isim olan İtalyan yıldız, "Kariyerimde kazandığım ilk kupaydı ve onu her zaman kalbimde taşıyacağım. Her zaman harika bir anı olarak kalacak." dedi.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'dan flaş itiraflar!

"KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"

"Aston Villa bu sezon Konferans Ligi'ni kazanmak için en büyük adaylardan biri" diyen Zaniolo, "Kolay olmayacak çünkü çok iyi ve organize takımlar var ve deplasmanda oynamak her zaman zordur. Ama biz çok iyi bir takımız. Bu önemli kupayı kaldırmak istiyoruz. Bu sezon elimizden geleni yaparsak taraftarlarımızı çok mutlu edebiliriz" sözlerini kullandı.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'dan flaş itiraflar!

ROMA'DA YAŞADIĞI SORUNLAR

Roma'dan Galatasaray'a transferinden önce İtalyan ekibinde taraftarlarla yaşadığı sıkıntılar hatırlatılan 24 yaşındaki futbolcu, "Hayatta her zaman zor zamanlar olacaktır ve size yakın olan insanlarla birlik içinde olmanız ve birbirinize güç vermeniz önemlidir. Ancak ailevi meseleleri kendime saklamayı ve o dönemdeki ruh halim hakkında konuşmamayı tercih ederim" diye konuştu.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'dan flaş itiraflar!

"GEÇMİŞ GERİDE KALDI"

Zaniolo, açıklamalarına, "Şimdi Aston Villa'dayım ve mutluyum. Milli Takım'a geri döndüm. Uluslararası futbol oynamanın keyfini yeniden keşfettim. Benim için geçmişe dönmek olumlu değil çünkü geçmiş geride kaldı" diye devam etti.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'dan flaş itiraflar!

"MOURINHO HARİKA BİR İNSAN"

Roma'daki teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Mourinho harika bir insan. Ona çok saygı duyuyorum. Bana çok şey öğretti. Beni seçtiği ve bana güvendiği için ona teşekkür etmeliyim. Sık olmasa da hala iletişim halindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'dan flaş itiraflar!

"İYİ OYNAYAMAZSINIZ!"

"Futbol bir iş ama yaptığınız işi sevmiyorsanız iyi oynayamazsınız" şeklinde yorum yapan Zaniolo, "Eğer sahaya çıktığınızda sevinç ve tutku hissetmiyorsanız işiniz bitmiştir" dedi.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'dan flaş itiraflar!

"SEÇİMİMDEN EMİNDİM"

Zaniolo, sözlerini, "Hayatım boyunca başkalarının söylediklerine ya da tavsiyelerine hiç bu kadar önem vermedim. Her zaman ne düşünüyor ve hissediyorsam, ona göre hareket ettim. Başkalarını dinlerim ama karar veren ben olmalıyım. Buraya gelmek için kimsenin tavsiyesine ihtiyacım yoktu çünkü ne olduğunu biliyordum. Küçüklüğümden beri Premier Lig'de oynama hayalim olduğu için seçimimden dolayı emindim." şeklinde sürdürdü.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'dan flaş itiraflar!

"TÜRKİYE HAYAT DENEYİMİ"

İtalyan futbolcu, "Premier Lig'den teklif alan herkese bunu çok iyi düşünmelerini tavsiye ederim. Burada sadece bir oyuncu olarak yetişmiyorsunuz. Daha geniş anlamda bir insan olarak yetişiyorsunuz. Bu sadece futbolla ilgili değil. Türkiye'ye gitmek, İngiltere'ye gelmek... Bunlar size yardımcı olacak hayat deneyimleri. Eğer aynı yerde kalırsanız, dışarıda başka neler olduğunu düşünemezsiniz. Ama bunu yapmak zihninizi açar ve daha sakin kalmanıza yardımcı olur, bu da sahada size yardım edebilir." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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