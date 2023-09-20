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Galatasaray’da Hakim Ziyech ilk kez 11’de!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Samsunspor maçının 11’ine göre Kopenhag karşısında tek değişiklik yaptı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 20:27
Galatasaray’da Hakim Ziyech ilk kez 11’de!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Kopenhag karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Tete'nin yerine Hakim Ziyech'e görev verdi.

HAKİM ZİYECH İLK KEZ 11'DE

Galatasaray yeni transferlerinden Hakim Ziyech, Kopenhag maçına 11'de başladı. Sarı-kırmızılılar ile ilk karşılaşmasına Samsunspor karşısında çıkan Ziyech oyuna sonradan dahil olup, asist de yapmıştı. Faslı futbolcu, Kopenhag müsabakasıyla ilk 11'de görev aldı.

Galatasaray, Kopenhag maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu bekledi.

TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Galatasaray taraftarı, RAMS Park'ta oynanan Kopenhag karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. İç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurdu. Taraftarlar, mücadele öncesinde tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı.

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