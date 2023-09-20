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GALATASARAY KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Galatasaray maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Galatasaray - Kopenhag maçı ile devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı kritik müsabaka merakla bekleniyor. Mücadeleyi şifresiz yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Galatasaray - Kopenhag maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 16:00
GALATASARAY KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray A grubunun ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçı canlı ve şifresiz yayınlayan kanallar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY KOPENHAG MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Galatasaray - Kopenhag maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz.

Müsabakayı tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi;

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