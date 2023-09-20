GALATASARAY KOPENHAG MAÇI EXXEN İZLE CANLI ŞİFRESİZ 📺 | Galatasaray - Kopenhag maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray A grubunun ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kopenhag maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Diks, Meling, Lerager, Falk, Claesson, Elyounoussi, Gonçalves, Larsson

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da uzun süren bireysel programdan çıkan yeni transfer Wilfried Zaha'nın maç kadrosunda olması bekleniyor. Galatasaray'da ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Halil Dervişoğlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON 16 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da 4'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Kopenhag ise 8. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Danimarka temsilcisi, Şampiyonlar Ligi elemesinde de 4 galibiyet, 2 yenilgi gördü.

ICARDI EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI

Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Kopenhag maçında da en önemli gol ayağı olacak. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de son 3 müsabakada 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 3 karşılaşmada ise 3 gol atan Icardi, son 6 resmi müsabakanın tamamında takımı adına skoru değiştirdi.

NELSSON&NBSP;ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı sahaya galibiyet arayacak. Kopenhag'ın kadrosunda ise eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius yer alıyor. Sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun atmosferini iyi bildiği RAMS Park'ta ter döküp dökmeyeceği bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.

17. KEZ GRUPLARDA YER ALACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 ile bu sezon eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

DANİMARKA TEMSİLCİLERİNE KARŞI 5. SINAV

Galatasaray, daha önce Danimarka takımlarıyla 4 kez karşılaştı. Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Randers ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kopenhag ile 2013-2014 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşan Galatasaray, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Randers eşleşmesinde ise Galatasaray, 2-1 galibiyet ve 1-1 beraberlik aldı. Danimarka temsilcisi ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 8 kez rakip oldu. Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Başakşehir ile eşleşen Kopenhag, bunlardan 5'ini kazanırken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik gördü.

SON 18 AVRUPA MAÇINDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

SON DÖNEMDE ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ ZAYIF

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 26 mücadelede 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 116 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 28'ini kazanırken, 29 beraberlik ve 59 yenilgi gördü. Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.